Від гранжу до кучерів: стиліст показала наймодніші жіночі зачіски 2022 року

У стрижках в цьому році важливо не що носити, а як. Принципово нових варіантів стрижок немає, але є нюанси оформлення: елементи гранжу, ретро, чіткий зріз, рвані пасма, шари.
Саме такі деталі роблять звичайні стрижки більш стильними і відрізняються від торішніх.
Стиліст-іміджмейкер Оксана Денисова показала в Instagram, які зачіски будуть в моді в 2022 році.
Багато укладок і стрижок з елементами ретро, гранжу, багатошаровості, рваних пасом, різних варіантів локонів або прямого волосся.
Одночасно можуть бути і асиметрія, і текстуровані шари, і рівний зріз, і легка недбалість, через яку образ набуває наліт гранжу. І вже всі разом такі елементи роблять зачіску актуальною і стильною.
Не менш важлива техніка виконання стрижки і рука майстра. Тому що хороший майстер повинен врахувати не тільки актуальність стрижки, але і що називається, посадити стрижку на голову і виконати її так, щоб форма вимагала якомога менше укладання і довше трималася.
Адже важливість портретної зони в образі складно переоцінити. Хороша стрижка - вже 50% успіху в перетворенні.
1. Гранж
2. Багатошаровість
3. Геометрія
4. Кучері
5. Локони
6. Асиметрія
Нагадаємо, раніше ми назвали топ-5 зіркових б'юті-трендів, про які в новому році краще забути.