Від гранжу до кучерів: стиліст показала наймодніші жіночі зачіски 2022 року

Багато укладок і стрижок з елементами ретро, гранжу, багатошаровості, рваних пасом, різних варіантів локонів або прямого волосся.



Одночасно можуть бути і асиметрія, і текстуровані шари, і рівний зріз, і легка недбалість, через яку образ набуває наліт гранжу. І вже всі разом такі елементи роблять зачіску актуальною і стильною.



Не менш важлива техніка виконання стрижки і рука майстра. Тому що хороший майстер повинен врахувати не тільки актуальність стрижки, але і що називається, посадити стрижку на голову і виконати її так, щоб форма вимагала якомога менше укладання і довше трималася.



Адже важливість портретної зони в образі складно переоцінити. Хороша стрижка - вже 50% успіху в перетворенні.

Топ-6 модних зачісок в 2022:

1. Гранж

2. Багатошаровість

3. Геометрія

4. Кучері

5. Локони

6. Асиметрія

Ілюстративне фото (instagram.com/effection_lady)