Густые и длинные: как укрепить ресницы и брови в домашних условиях

Выпадение ресниц и бровей - это не только неприятно, но может сигналить о патологическом процессе в организме. Вот несколько причин:

1) Увлеклась пинцетом. Да-да, именно так. Многие жалуются, что брови очень редкие и тонкие, а в результате выясняется, что любили выщипывать брови, оставляя "ниточки". Если это происходило много лет подряд, то восстановить рост волосков будет сложно или даже невозможно.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

2) Трихотилломания – состояние, когда человек сам себе выдергивает волосы, брови или ресницы. Часто с людьми это происходит в период сильных стрессов, а потом – становится вредной привычкой.

3) Щитовидная железа - выпадение бровей часто связано с заболеваниями этого органа.

4) Химиотерапия и облучение – побочным эффектом этих методов лечения есть выпадение волос, в том числе и бровей с ресницами.

Есть много средств, но для начала нужно определить причину выпадения или ухудшения их состояния.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Для восстановления бровей (после неудачного выщипывания) и ресниц (после наращивания) есть много специальных сывороток, а так же известное всем касторовое масло.



Если же выпадение ресниц и бровей не связано с какими либо косметическими манипуляциями или ты вообще не находишь причину – это повод немедленно обратиться к врачу!

Чем укрепить реснички и брови?

Есть специальные сыворотки для укрепления и роста ресниц и бровей. Они содержат в составе масла и другие растительные компоненты, которые питают волоски, укрепляют и улучшают рост.

Если у вас их нет - замените старым-добрым касторовым маслом! Оно прекрасно восстанавливает ресницы после неудачного наращивания и замечательно ухаживает, делая их более крепкими и пигментированными.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Репейное масло. Его нельзя использовать для ухода за ресницами! Масло достаточно агрессивно и может вызвать раздражение век! Да, его рекомендуют для улучшения роста волос, но исключительно на голове!

Эксперт также научила снимать наращенные ресницы в домашних условиях. Для этого возьмите любое базовое масло (оливковое, миндальное, абрикосовых косточек, на худой конец – подсолнечное) и ватной палочкой нанесите по линии роста ресниц . Масло может попасть в глаза. Это неприятно, но не страшно.

Что делает масло на ресницах? Подбирается между натуральной ресничкой и клеем, от чего нарощенная ресничка соскальзывает. Только не прилагайте силу, иначе выдернете свою ресницу. Этот процесс может занять не один день – не спешите. Главное – не выдергивайте.