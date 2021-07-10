Густі і довгі: як зміцнити вії і брови в домашніх умовах

Випадання вій і брів - це не тільки неприємно, але може сигналити про патологічний процес в організмі. Ось кілька причин:

1) Захопилася пінцетом. Так-так, саме так. Багато хто скаржиться, що брови дуже рідкі і тонкі, а в результаті з'ясовується, що любили вищипувати брови, залишаючи "ниточки". Якщо це відбувалося багато років поспіль, то відновити зростання волосків буде складно або навіть неможливо.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

2) Тріхотілломанія - стан, коли людина сама собі висмикує волосся, брови або вії. Часто з людьми це відбувається в період сильних стресів, а потім – стає шкідливою звичкою.

3) щитовидна залоза - випадання брів часто пов'язано із захворюваннями цього органу.

4) Хіміотерапія та опромінення - побічним ефектом цих методів лікування є випадання волосся, в тому числі і брів з віями.

Є багато засобів, але для початку потрібно визначити причину випадання або погіршення їх стану.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Для відновлення брів (після невдалого вищипування) і вій (після нарощування) є багато спеціальних сироваток, а також відома всім касторова олія.



Якщо ж випадання вій і брів не пов'язане з будь-якими косметичними маніпуляціями або ти взагалі не знаходиш причину - це привід негайно звернутися до лікаря!

Чим зміцнити вії і брови?

Є спеціальні сироватки для зміцнення і росту вій і брів. Вони містять в складі олії і інші рослинні компоненти, які живлять волоски, зміцнюють і покращують ріст.

Якщо у вас їх нема - замініть старою-доброю касторовою олією! Вона прекрасно відновлює вії після невдалого нарощування і чудово доглядає, роблячи їх міцнішими і пігментованими.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Реп'яхова олія. Її не можна використовувати для догляду за віями! Олія досить агресивна і може викликати подразнення повік! Так, її рекомендують для поліпшення росту волосся, але виключно на голові!

Експерт також навчила знімати нарощені вії в домашніх умовах. Для цього візьміть будь-яку базову олію (оливкова, мигдальна, абрикосових кісточок, на худий кінець – соняшникова) і ватною паличкою нанесіть по лінії росту вій. Олія може потрапити в очі. Це неприємно, але не страшно.

Що робить олія на віях? Підбирається між натуральної вією і клеєм, від чого нарощена вія зісковзує. Тільки не прикладайте силу, інакше висмикнете свою вію.

Цей процес може зайняти не один день - не поспішайте. Головне - не висмикуйте.