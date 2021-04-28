Идеально на лето: Селена Гомес демонстрирует самое модное окрашивание волос сезона

Переход из брюнетки в блондинку - довольно смелый шаг, который порой оборачивается тем, что звезды срочно "возвращаются" обратно. Лучший пример тому - Эмили Ратаковски, которая в прошлом году резко стала блондинкой и так же стремительно вернула свой родной оттенок. На звезду посыпался шквал критики, и она вынуждена была даже записать ответ для хейтеров, где запретила давать себе советы. Но похоже, Селене Гомес все это не грозит.

Селена кардинально сменила стиль (фото: instagram.com/hungvanngo; instagram.com/rarebeauty)

Девушка выглядит в новом образе блондинки весьма гармонично и стильно. Над ее образом потрудились лучшие мастера бьюти-индустрии Никки Ли и Риавну Капри, которые в целом потратили на преображение 8 часов.

"Мы делаем Селене окрашивание уже более десяти лет. Обычно она сохраняет его довольно естественным, но на этот раз пошла на большие изменения, - рассказала Капри. - Этот блонд уникален и создан именно для нее, так как мы должны были обеспечить равный баланс прохладного и теплого для ее тона кожи. Это более резкий лук, который идеально подходит для лета".