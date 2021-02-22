Подойдет всем: Хейли Бибер демонстрирует самое модное окрашивание волос этой весны

Признанная икона стиля Хейли Бибер постоянно демонстрирует новые тренды в одежде и аксессуарах . А в этот раз обновления коснулись ее прически. Девушка посетила любимого парикмахера и готова вдохновлять всех на перемены своим необычным окрашиванием.

Фото и видео Хейли Бибер уже покорили модное пространство. И хотя техника, которую выбрала Хейли, не нова - это привычный всем балаяж, но в ней есть одна особенность. Она и делает окрашивание ультрамодным.

Изюминка окрашивания Хейли Бибер - так называемый корневой расплав (Root Melt). С его помощью убирается резкая линия цветового разделения между корнями и остальной длиной, но тень у корня все-таки делается достаточно глубокой. Главное тут - плавный и мягкий переход от одного цвета к другому. Путем "плавления цветов" создается очень естественный, живой вид волос.

Хейли Бибер с новым окрашиванием (фото: instagram.com/amandaleehair)

Что важно: такая техника подойдет всем, как блондинкам, так и брюнеткам. При отрастании корней не будет резкого перехода, а значит, вы сможете не волноваться, что окрашивание нужно будет обновлять уже через пару недель. Берем на заметку!

Одним из лучших воплощений техники поделилась стилист по волосам Хейли Бибер Аманда. 24-леняя звезда - отличный пример, как удачно окрашивание освежает лицо и делает образ роскошным и в то же время натуральным. Вдохновляемся!