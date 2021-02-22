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Подойдет всем: Хейли Бибер демонстрирует самое модное окрашивание волос этой весны

Новина українською → США, Понедельник 22 февраля 2021 19:23
Подойдет всем: Хейли Бибер демонстрирует самое модное окрашивание волос этой весны Хейли Бибер (фото: instagram.com/amandaleehair)
Автор: Lite

Признанная икона стиля Хейли Бибер постоянно демонстрирует новые тренды в одежде и аксессуарах. А в этот раз обновления коснулись ее прически. Девушка посетила любимого парикмахера и готова вдохновлять всех на перемены своим необычным окрашиванием.

Фото и видео Хейли Бибер уже покорили модное пространство. И хотя техника, которую выбрала Хейли, не нова - это привычный всем балаяж, но в ней есть одна особенность. Она и делает окрашивание ультрамодным.

Изюминка окрашивания Хейли Бибер - так называемый корневой расплав (Root Melt). С его помощью убирается резкая линия цветового разделения между корнями и остальной длиной, но тень у корня все-таки делается достаточно глубокой. Главное тут - плавный и мягкий переход от одного цвета к другому. Путем "плавления цветов" создается очень естественный, живой вид волос.

Подойдет всем: Хейли Бибер демонстрирует самое модное окрашивание волос этой весныПодойдет всем: Хейли Бибер демонстрирует самое модное окрашивание волос этой весныХейли Бибер с новым окрашиванием (фото: instagram.com/amandaleehair)

Что важно: такая техника подойдет всем, как блондинкам, так и брюнеткам. При отрастании корней не будет резкого перехода, а значит, вы сможете не волноваться, что окрашивание нужно будет обновлять уже через пару недель. Берем на заметку!

Одним из лучших воплощений техники поделилась стилист по волосам Хейли Бибер Аманда. 24-леняя звезда - отличный пример, как удачно окрашивание освежает лицо и делает образ роскошным и в то же время натуральным. Вдохновляемся!

Ранее мы писали о том, какие головные уборы носят it-girls и звезды.

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