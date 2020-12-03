Идеально на праздники: Роузи Хантингтон-Уайтли показала новый роскошный вечерний макияж

Роузи Хантингтон-Уайтли, которая давно разрабатывает линии по макияжу и даже запустила свою собственную, знает все о том, как создать безупречный мейк-ап. Не так давно она поделилась одним из образов в приглушенных оттенках, который идеально подойдет для сезона праздников. На очереди новый - с акцентом на яркие губы и золотистые мерцающие тона.



Модель учит создавать вечерний макияж (фото: instagram.com/rosiehw)

На своей странице в Instagram она выложила фото, где можно рассмотреть все детали лука. А также указала ссылку, по которой можно найти ролик создания макияжа. Модель призналась, что эти цвета - ее фавориты. Так что если вы хотите повторить безупречный образ возлюбленной Джейсона Стетхэма, берите на вооружение ее советы!

Роузи в новом ролике (видео: instagram.com/hourglasscosmetics)

Для очередного праздничного макияжа Роузи взяла коричневые оттенки теней, которые растушевала вместе с золотистыми. Линию роста ресниц она подвела коричневым карандашом, а верхний ряд ресниц прокрасила одним слоем черной туши, нижний оставив нетронутым. Благодаря этому взгляд стал загадочным и манящим. Но при этом глаза не стали "перетягивать" все внимание на себя, ведь главная роль в этом мейк-апе отведена губам.

Их Роузи прокрасила густым слоем бордово-вишневой помады, слегка выходя за контур. Такой эффект сделал и без того пухлые губы модели еще более выразительными и чувственными. Брови она также оставила нейтральными, а на все лицо тонким слоем нанесла хайлайтер, выделив скулы нежно-розовыми румянами.

В видео икона стиля позирует в вечернем черном платье и выглядит просто безупречно. Но такой универсальный и простой в исполнении мейк-ап подойдет и к другим нарядам. Вдохновляемся!

Ранее Роузи представила несколько вариантов верхней одежды на зимний сезон.