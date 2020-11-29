Как избавиться от сухости кожи зимой: эксперт назвала причины и пути решения

Сухость кожи – частое явление в холодное время года. Решить эту задачу поможет не только правильный уход, а также выявление более глубинных внутренних проблем. Каких именно, рассказала в Instagram нутрициолог Лачина Джанкулиева.

Начинается зима, и многие уже столкнулись с сезонной проблемой – сухость кожи. Такое состояние может наступить по ряду причин:

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Обезвоживание. Вода, вода и еще раз вода - питьевой режим обязателен! Не хочется зимой пить много воды? Пейте нагретую, горяченькую.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Нехватка жиров в рационе. Без полезных жиров не видать красивой кожи. С утра обязательно устраиваем себе белково-жировой завтрак.

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Сбои в работе желчного. Например, застой. Нет достаточной желчи, нет усвоения полезных жиров и соответственно жирорастворимых витаминов А, Д, Е и К, которые так важны для здоровья и красоты кожи. Восстановите работу желчного!

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Дефицит Омега-3 жирных кислот. Недоедаете рыбу? Тогда нужно практически на постоянной основе пить Омегу-3. Ну и рыбки жирной в рацион добавить побольше.



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Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Дефицит эстрогена. Частая история, почему? Много углеводов и сахаров в питании, мало полезных жиров, застой желчи. Без жиров, точнее без холестерина, а значит, без животных жиров, нет хорошего гормонального фона. Дефицит эстрогена, это не только сухость кожи, но и преждевременная старость, низкое либидо, сухость слизистых, выпадение волос. Одно сплошное: прощай красота.

Еще одни враги кожи - отопление и сухой воздух. Чтобы решить эту проблему, купите домой увлажнитель воздуха, т.к. сухой воздух "забирает" влагу из вашей кожи.

Напомним, что ранее Анна Ризатдинова поделилась своими бьюти-ритуалами и рассказала, как избавиться от сухости кожи.

К слову, внучка Ротару Соня Евдокименко дала три совета по уходу за кожей в холодное время года.