Як позбавитися від сухості шкіри взимку: експерт назвала причини та шляхи вирішення

Сухість шкіри – часте явище в холодну пору року. Вирішити це завдання допоможе не тільки правильний догляд, а також виявлення більш глибинних внутрішніх проблем. Яких саме, розповіла в Instagram нутриціолог Лачина Джанкулієва.

Починається зима, і багато хто вже зіткнулися з сезонною проблемою – сухість шкіри. Такий стан може настати з ряду причин:

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Зневоднення. Вода, вода і ще раз вода - питний режим обов'язковий! Не хочеться взимку пити багато води? Пийте нагріту, гаряченьку.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Нестача жирів у раціоні. Без корисних жирів не бачити красивої шкіри. З ранку обов'язково влаштовуємо собі білково-жировий сніданок.

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Збої в роботі жовчного. Наприклад, застій. Немає достатньої жовчі, немає засвоєння корисних жирів і відповідно жиророзчинних вітамінів А, Д, Е і К, які так важливі для здоров'я і краси шкіри. Відновіть роботу жовчного!

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Дефіцит Омега-3 жирних кислот. Недоїдаєте рибу? Тоді потрібно практично на постійній основі пити Омегу-3. Ну і рибки жирної в раціон додати побільше.



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Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Дефіцит естрогену. Часта історія, чому? Багато вуглеводів і цукрів у харчуванні, мало корисних жирів, застій жовчі. Без жирів, точніше без холестерину, а значить, без тваринних жирів, ні хорошого гормонального фону. Дефіцит естрогену, це не тільки сухість шкіри, але і передчасна старість, низьке лібідо, сухість слизових оболонок, випадання волосся. Одне суцільне: прощай краса.

Ще одні вороги шкіри - опалення і сухе повітря. Щоб вирішити цю проблему, купіть додому зволожувач повітря, т. я. сухе повітря "забирає" вологу зі шкіри.

Нагадаємо, що раніше Ганна Різатдінова поділилася своїми б'юті-ритуалами і розповіла, як позбутися від сухості шкіри.

До речі, онучка Ротару Соня Євдокименко дала три поради по догляду за шкірою в холодну пору року.