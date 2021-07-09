Как избежать дряблости кожи при похудении: диетолог дала эффективные советы

Как не допустить дряблости и обвисания кожи после похудения:

Худейте постепенно. Слишком быстрая потеря веса может привести к потери упругости и образованию растяжек.



Правильно питайтесь и принимайте витамины. Обратите внимание на Омега-3 жирные кислоты, ведь именно они необходимы для построения клеток кожи.



Соблюдайте питьевой режим. Достаточное количество воды помогает снизить дряблость кожи и образование складок во время похудения.





Иллюстративное фото (pexels.com)

Занимайтесь спортом. Тут даже нечего комментировать. Регулярные умеренные тренировки положительно скажутся и на фигуре, и на качестве кожи.



Практикуйте массаж и контрастный душ. Во время массажа ускоряются обменные процессы в тканях: кожа и подкожная клетчатка насыщаются кислородом и полезными веществами, ускоряется обмен веществ, улучшается кровоток и лимфоток.



Питайте кожу. Увлажнение кожи играет огромную роль в поддержании ее эластичности.



Иллюстративное фото (pexels.com)

И помните, что похудение должно идти исключительно из любви к себе!