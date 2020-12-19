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Как избежать сухости кожи зимой: косметолог предложила простую схему

Новина українською → Суббота 19 декабря 2020 08:39
Как избежать сухости кожи зимой: косметолог предложила простую схему Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

В зимнее время кожа, вне зависимости от ее типа, сталкивается с проблемой усиления сухости. Это связано со многими факторами - температура и влажность на улице, снижение влажности воздуха в помещениях, ветер, уменьшение выработки кожного сала. В результате всего этого появляются ощущение стянутости, сухости, шелушение, иногда покраснение, раздражение кожи и морщинки. Что же делать и как побороть эту проблему рассказала в Instagram косметолог Лейла Роз.

Сухость кожи – это не столько недостаток влаги, как дефицит липидов, которые содержится в кожным сале.

И те, у кого такая проблема существует, обычно начинают усиленно "ухаживать" за кожей - увлажнять ее всем подряд – тем, о чем говорится в рекламе, тем, что советуют подруги. Наносят средства несколько раз в день, но эффекта нет либо появляется еще больше шелушение и раздражения.

Как избежать сухости кожи зимой: косметолог предложила простую схему
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Что же делать?

  • Не умываться горячей водой, это касается и приема душа
  • Не прятать лицо в шарф, так как это может создавать "парниковый" эффект и раздражать кожу
  • Применять витамины, если есть их дефицит
  • Увлажнить воздух в помещении, особенно в спальне
  • Очищать лицо деликатными средствами
  • Наносить на кожу не увлажняющие, а питательные кремы (перед выходом на улицу минимум за 40 – 60 минут)

Напомним, что ранее косметолог Ольга Петрунина научила, как избежать сухости губ в холодное время.

К слову, косметолог Ирина Шарк опубликовала топ-5 бьюти-секретов на каждый день.

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