Как избавиться от сухости губ зимой: секретные лайфхаки от косметолога

Вечная зимняя проблема - губы часто сохнут, трескаются, обветриваются. А с возрастом на них появляются морщинки, они становятся тоньше, теряют природный пигмент. Как правильно ухаживать за губами? Как помочь при сухости и трещинках? Что делать не стоит? Об этом рассказала на странице в Instagram косметолог Ольга Петрунина.



Одна из частых ошибок большинства: использование гигиенической помады несколько раз в день, чтобы увлажнить губы. Гигиеническая помада - это не уход! Это защита (от морозов, ветров, солнца.. В результате частого использования кожа обезвоживается, и мы получаем обратный эффект.



Чем же тогда увлажнять губы? Специальными кремами-бальзамами, масками. Они увлажняют и питают губы, уменьшают шелушения, а профессиональные средства предотвращают первые признаки старения и даже увеличивают объем губ!



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

В качестве SOS-помощи сухим и обезвоженным губам подойдут патчи. Они интенсивно увлажняют и преображают губы за счет содержания гиалуроновой кислоты в составе. После их использования губы будут выглядеть ухоженнее, свежее, немного пухлее, помада ляжет ровнее. А если под патч нанести увлажняющую сыворотку, эффект будет еще лучше. Но не забывайте, что патчи - это не долгосрочный перспективный уход, а именно мгновенная помощь.



Итак, получается что:

гигиеническая помада это не уход, а защита. Наносить её нужно тогда, когда кожу нужно защитить (перед выходом на улицу, перед бассейном).

для ухода за губами нужно иметь специальное средство (бальзам, маска для губ). Но не всегда обязательно покупать отдельный крем, можно заменить его вашим кремом для век, так как кожа губ и век схожа и крем для век - лучший уход.

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