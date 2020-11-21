Как избежать варикоза и "звездочек": эксперт рассекретила действенный рецепт

Красивые ножки без "звездочек" и ярко выраженых расширеных вен – это мечта любой женщины. Возрастные изменения, гентика и образ жизни играют далеко не последнюю роль в возникновении варикоза, но как этого избежать, укрепить стенки капилляров и сосудов,а также уменьшить их хрупкость? В этом поможет витамин Р или рутиин. Эксперт по похудения и нутрициолог Катя Медушкина в Instagram поделилась рецептом вкусного и полезного профилактического средства от варикоза и сосудистых "звездочек".

Рутин (или рутозид) - это флавоноид, относящийся к группе витамина Р. Он обладает способностью уменьшать проницаемость и ломкость сосудов. Особенно в сочетании с аскорбиновой кислотой, то есть витамином С.

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Рутин очень полезен при варикозе, при кровоточивости десен, кровоизлияниях, ревматизме и т.д. Поэтому при заболеваниях сосудов назначают препараты витамина Р.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Но дело в том, что активное вещество этих препаратов в достаточном количестве можно найти в пище, да еще и очень вкусной!

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Больше всего рутина - в шиповнике и в белом волокне под кожурой цитрусовых. А т.к. эти продукты также богаты витамином С - то рутин из них очень хорошо усваивается.



Редко кто ест свежие апельсины с кожурой. Поэтому при проблемах с сосудами эксперт рекомендует сушить цитрусовые, порезанные колечками. Вот несколько способов сушки.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Апельсины, лимоны, грейпфруты нарезаем кружочками по 3-4 мм.

Выкладываем по одному на противень, застеленный пергаментом.

Ставим в духовку, разогретую до 150 градусов, на 15 минут.

Переворачиваем и возвращаем еще на 15 минут.

Снова переворачиваем, снижаем температуру до 70 градусов и оставляем еще на час.

Ставим противень или решетку с цитрусовыми кружками в духовку на 70 градусов в режиме конвекции. И оставляем на ночь.

Раскладываем кружочки на батарее, постелив что-то не пропускающее влагу - полиэтилен, фольгу, вощеную бумагу. Оставляем на 2-3 суток.

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