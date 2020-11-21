Як уникнути варикозу і "зірочок": експерт розсекретила дієвий рецепт

Експертами назвала ефективний засіб для профілактики варикозу
Красиві ніжки без "зірочок" і яскраво виражених розширених вен – це мрія будь-якої жінки. Вікові зміни, гентика і спосіб життя відіграють далеко не останню роль у виникненні варикозу, але як цього уникнути, зміцнити стінки капілярів і судин,а також зменшити крихкість? В цьому допоможе вітамін Р або рутиин. Експерт по схуднення і нутриціолог Катя Медушкіна в Instagram поділилася рецептом смачного і корисного профілактичного засобу від варикозу і судинних "зірочок".
Рутин (або рутизид) - це флавоноїд, який належить до групи вітаміну Р. Він володіє здатністю зменшувати проникність та ламкість судин. Особливо у поєднанні з аскорбіновою кислотою, тобто вітаміном С.
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Рутин дуже корисний при варикозі, при кровоточивості ясен, крововиливах, ревматизмі і т. д. Тому при захворюваннях судин призначають препарати вітаміну Р.
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Але справа в тому, що активна речовина цих препаратів в достатній кількості можна знайти в їжі, та ще й дуже смачній!
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Найбільше рутина - у шипшині і в білому волокні під шкіркою цитрусових. А оскільки ці продукти також багаті вітаміном С - то рутин з них дуже добре засвоюється.
Рідко хто їсть свіжі апельсини зі шкіркою. Тому при проблемах з судинами експерт рекомендує сушити цитрусові, порізані кільцями. Ось кілька способів сушіння.
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)
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