На какой косметике можно сэкономить: косметолог поделилась бюджетными лайфхаками

Хочется обновить уход, но на все сразу денег нет. На чем можно сэкономить, а во что вложиться, объяснила косметолог Яна Смирнова.
На странице в Instagram она рассказала, чем заменить популярные уходовые средства.
1. Умывалки
Свойства умывашки определяет ПАВ. Остальное не так важно. Если ПАВ нам подходит, берем.
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2.Тоники
Тоники в уходе быть должны. Но они на 90-95% состоят из воды. Платить за это много совершенно не обязательно. Можно заменить гидролатом, у которых цена более чем приемлемая. ⠀
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)
3. Лечебные средства против акне
Профессиональная косметика с ретиноидами, бензоилпероксидом, салициловой и азелаиновой кислотами стоит гораздо дороже аптечных аналогов. Вообще наружными средствами из аптеки можно полностью справится с легкой и средней степенью акне. Батарея дорогих профессиональных баночек для этого не обязательна.
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4.Можно сильно сэкономить на декоративной косметике, если научиться делать минеральную пудру самостоятельно. Себестоимость баночки шикарной пудры получается около 2$.
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)
5. На креме
Не в том смысле, что существуют классные бюджетные варианты. А в том, что иногда крем лучше не использовать. На практике состояние кожи значительно улучшается после отмены неподходящего ухода. Мы просто убираем ненужный крем, и сразу становится лучше. И так мы плавно переходим к шестому пункту.
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6.Сэкономить можно, покупая меньше, да лучше. Кому знакома ситуация, когда на дорогую покупку денег жаль, зато дешевых бесполезных/малоэффективных баночек за это время накопилось столько, что с лихвой бы хватило на дорогой вариант.
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7.Альгинатные маски. Покупать выгоднее не в упаковках на 1 раз, а в больших пакетах по 300-1000 грамм.
Напомним, что ранее косметолог Ольга Петрунина рассказала, какую подушку выбрать, чтобы сохранить молодость и красоту.