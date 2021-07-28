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На якій косметиці можна заощадити: косметолог поділилася бюджетними лайфхаками

Автор: Ольвія Агаркова

Хочеться оновити догляд, але на все відразу грошей немає. На чому можна заощадити, а у що вкластися, пояснила косметолог Яна Смірнова.

На сторінці в Instagram вона розповіла, чим замінити популярні уходовые кошти.

1. Умивалки

Властивості умивашки визначає ПАР. Решта не так важливо. Якщо ПАР нам підходить, беремо.

2.Тоніка

Тоніки в догляді бути повинні. Але вони на 90-95% складаються з води. Платити за це багато зовсім не обов'язково. Можна замінити гідролатом, у яких ціна більш ніж прийнятна. ⠀


⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

3. Лікувальні засоби проти акне

Професійна косметика з ретиноїдами, бензоїлпероксидом, саліциловою та азелаїновою кислотами коштує набагато дорожче аптечних аналогів. Взагалі зовнішніми засобами з аптеки можна повністю впорається з легким і середнім ступенем акне. Батарея дорогих професійних баночок для цього не обов'язкова.

4.Можна сильно заощадити на декоративній косметиці, якщо навчитися робити мінеральну пудру самостійно. Собівартість баночки шикарної пудри виходить близько 2$.


⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

5. На кремі

Не в тому сенсі, що існують класні бюджетні варіанти. А в тому, що іноді крем краще не використовувати. На практиці стан шкіри значно поліпшується після скасування невідповідного догляду. Ми просто прибираємо непотрібний крем, і відразу стає краще. І так ми плавно переходимо до шостого пункту.

6.Заощадити можна, купуючи менше, та краще. Кому знайома ситуація, коли на дорогу покупку грошей шкода, зате дешевих непотрібних/малоефективних баночок за цей час накопичилося стільки, що з лишком би вистачило на дорогий варіант.

7.Альгінатні маски. Купувати вигідніше не в упаковках на 1 раз, а у великих пакетах по 300-1000 грам.

Нагадаємо, що раніше косметолог Ольга Петрунына розповіла, яку подушку вибрати, щоб зберегти молодість і красу.

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