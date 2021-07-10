Косметолог назвала главные ошибки в летнем уходе за кожей: обрати внимание

Топ-9 ошибок в летнем уходе:

1. Не трогайте лицо руками!

Никогда, а летом особенно. В моменты когда мы бездумно трогаем кожу, руки и лицо - грязные. Летом лицо сильнее потеет, пыль, косметика - всю эту грязь мы разносим руками по коже.



2. Отсутствие защиты от солнца.

Солнце - главный враг нашей кожи. Если индекс УФ выше 2х - крем с SPF обязателен.



3. Неправильная защита от солнца.

Утром вы нанесли крем с SPF и находитесь с ним весь день под открытым солнцем. Если суммарно вы проводите на открытом солнце более 2х часов и при этом индекс УФ выше 2х - spf нужно обновлять каждые 2 часа.



4. Много слоёв косметики.

Сыворотка+дневной крем+крем с SPF+тональный крем. Я против нагромождения слоёв косметики, в жару особенно. Выбирайте такой крем с spf, который заменит уходовый. Это позволит не утяжелять кожу слоями кремов.



5. Отсутствие ухода.

Ещё одна крайность, на этот раз, чтобы не утяжелять кожу в жару. Базовый уход обязателен. Это умывалка+тоник, кремы для век и лица.



6. Зимний крем

Весной и летом мы пересматриваем свой уход и обновляем его. Зимний более тяжёлый и плотный крем заменяем на более лёгкий по текстуре (эмульсия,гель).

Учитываем также состав: в зимнем креме могут быть компоненты, недопустимые для летнего сезона.





Иллюстративное фото (pexels.com)

7. Бесконтрольное использование кислот.

Кислоты - наши друзья и помощники, но только в случае их грамотного применения. Летом с ними нужно быть особенно осторожными. Бездумное применение приведёт к плачевным последствиям, которые не всегда возможно устранить. Кислоты должен назначать специалист.



8. Скраб - враг.

Особенно на основе натуральных компонентов (абрикосовых косточек, кофе, итп). Он травмирует кожу, создают микротравмы, что приводит к появлению новых проблем или усугублению существующих. Выбирайте энзимные пилинги. Летом это лучший вариант отшелушивания!



9. Злоупотребление термальной водой.

Летом нам хочется освежить и увлажнить кожу. Многие выбирают для жтого термальную воду. Но она НЕ увлажняет кожу. Испаряясь, она вытягивает собственную влагу из кожи. Не стоит использовать термальную воду чаще 2-3 раз в день, иначе она может привести к обезвоживанию.