Косметолог раскрыла правду о термальной воде и поделилась лайфхак: бюджетный заменитель

Термальная вода － это вода из термальных источников. Она содержит железо, медь, цинк, фтор, серебро, марганец, кремний, серу, селен, кальций, магнезию, натрий и другие минералы.

Действительно ли она нужна в уходе, как ее правильно использовать и чем заменить рассказала косметолог Яна Смирнова на странице в Instagram .

Для чего нужна термальная вода?

Успокаивает, смягчает, снимает воспаление и раздражение, устраняет зуд, жжение и покраснение.

Увлажняет, набор минералов в ней близок натуральному увлажняющему фактору кожи. Предотвращает высыхание кожи от кондиционеров или жары.

Антиоксидант.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Для какой кожи подходит?

Термальная вода подходит для любой кожи, но особенно для чувствительной, аллергичной, сухой, атопичной, обезвоженной и кожи с куперозом.



Термальная вода VS тоник

У термальной воды нейтральный рН. Поэтому не стоит использовать ее вместо тоника. Тоник должен закислять кожу после умывания, а термальная вода не изменяет рН кожи.



Лайфхак от эксперта

Термальные воду нужно промакивать салфеткой. Если ее оставить высыхать на лице, то вода начнет испаряться, попутно вытягивая влагу из кожи. Это может привести к сухости.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Термальная вода VS минеральная

И то, и то — вода из недр земли. Но термальные источники залегают глубже, поэтому вода в них чище, а концентрация макроэлементов выше. Использовать минеральную воду вместо термальной можно, но не так эффективно. Зато дешевле. Минеральная вода хорошая альтернатива, когда нет возможности купить тоник.