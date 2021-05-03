Как кожа расскажет о нехватке витаминов: чек-листа для самодиагностики от эксперта
Состояние кожи может быть очень красноречивым и рассказать, каких витаминов не хватает организму. Как определить, какие микроэлементы стоит включить в меню, рассказала нутрициолог Юлия Макаренкова.
На странице в Instagram она опубликовала перечень дефицитных состояний, которые вы сможете заподозрить по следующим симптомам.
Дефицит витамина А:
- Сухость слизистых рта и носа.
- Сухость, шелушение кожи.
- Глубокие трещины в местах локтевого и коленного суставов.
- Акне, гусиная кожа, нарушение синтеза кератина, гиперкератоз.
- Сильное выпадение волос, перхоть
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Дефицит витамина С:
- Вростание волос в кожу - связано с нарушением синтеза белков волосяных фолликулов. Возникает акне в местах роста волос с мелкими кровоизлияниями под кожей.
- Темные круги под глазами.
- Кровоточивость десен (гингивит).
Дефицит витаминов группы В:
Нарушение питания (трофики) кожи и слизистых и их пигментацией. Поясню: географический язык - классический признак дефицита вит В1.
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Дефицит В2 (рибофлавина):
- Эффект бабочки на периферии носа.
- Себорейный дерматит.
- Заеды в уголках рта.
- Пигментация кожи лобка и промежности.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Дефицит В 12
- Часто может сочетаться с витилиго
- Местами возникают темные. пигментные пятна, на языке - язвочки. Вкус извращается.
Дефицит вит Е:
- Сухость кожи.
- Плохое заживление ран в следствии. нарушения синтеза коллагена.
- Потеря мышечной массы.
- Плохое заживление ран.
Иллюстративное фото (instagram.com/yuliya_antiage)
Напомним, что ранее нутрициолог Надежда Пахирко рассказала, как приготовить полезный и вкусный шашлык и не наесть лишние кило.