Кожа, как у супермодели: Ирина Шейк рассказала о главных утренних процедурах для лица

Ирина Шейк поделилась секретами ухода (видео: instagram.com/irinashayk)

Сначала супермодель делает массаж кожи специальным девайсом со льдом от Nicole Caroline. Это помогает проснуться, а заодно пробудить кожу.

Затем Шейк наносит на лицо, шею и область декольте любимый увлажняющий крем 111Skin Y Theorem Day Cream.

Ирина сама разработала маску (видео: instagram.com/irinashayk)

После в ход идет любимый всеми бьюти-блогерами девайс: механический массажер. Она двигается снизу вверх: таким образом можно убрать воду с лица, уверена Шейк.

Следующий шаг - крем для кожи вокруг глаз от Shani Darden Skin Care Intensive Eye Renewal Cream.

Затем Ирина наносит крем Mimi Luzon Get Even Day Cream. Она любит миксовать сразу два крема для кожи вокруг глаз.

Нелишним будет сбрызнуть лицо термальной водой Avene, уверена молодая мама.

И нанести еще пару капель питательного крема от Augustinus Bader.

Затем Ирина наносит на губы свое любимое средство для губ, которое они разработали вместе с Mimi Luzon - золотую маску.

И последний шаг - немного корректора для выравнивая тона на область под глазами и проблемные участки. Ирина использует средство Burberry Fresh Glow Gel Stick.

Напоследок Ирина Шейк дает всем важный совет: не забывать пить много воды и любить себя. Берем на заметку!