Красота изнутри: топ-4 суперфуда для сияющей кожи

То, что мы едим, оказывает прямое влияние на ее внешний вид. Вот несколько суперфудов, наполненных питательными веществами, которые стирают с лица усталость, отечность и морщины.



Авокадо

О полезных свойствах авокадо слышали все. И вы знаете, как я его люблю. Кроме прекрасных вкусовых качество, в нем изобилие поли- и мононенасыщенных жирных кислот (таких как омега-9), что позволяет сохранять кожу упругой и сияющей, помогает регенерировать поврежденные клетки кожи, уменьшает покраснение и раздражение.



Лосось

Жирная рыба в целом и лосось в частности полны омега-3, еще одним хорошим жиром, который творит чудеса с нашей кожей. Полиненасыщенные жирные кислоты защищают кожу от воздействия солнца, помогают восстанавливать уже поврежденную кожу и поддерживают клеточные мембраны здоровыми и увлажненными, выводя токсины.





Черника

В чернике много антиоксидантов. А также ягоды богаты витамином А, который помогает нормализовать уровень жира в коже и очень полезен для естественного очищения кожи, особенно склонной к акне.



Лимон

Лимон невероятно полезен для кожи не только потому, что содержит витамин С, который может нейтрализовать свободные радикалы и помогает нам вырабатывать коллаген и эластин (которые связывают клетки кожи вместе, придавая ей упругость, молодость). Кроме того, содержащиеся в них минералы помогают подщелачивать кровь и сбалансировать рН организма. Когда уровень рН организма выходит из-под контроля, кожа становится сверхчувствительной, сухой и склонной к раздражениям, поэтому поддержание оптимального pH-баланса является ключевым фактором.

Иллюстративное фото (pexels.com)