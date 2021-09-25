Краса зсередини: топ-4 суперфуди для сяючої шкіри

Те, що ми їмо, безпосередньо впливає на її зовнішній вигляд. Ось кілька суперфудів, наповнених поживними речовинами, які стирають з обличчя втому, набряклість і зморшки.



Авокадо

Про корисні властивості авокадо чули всі. І ви знаєте, як я його люблю. Крім прекрасних смакових якостей, в ньому достаток полі- і мононенасичених жирних кислот (таких як омега-9), що дозволяє зберігати шкіру пружною і сяючою, допомагає регенерувати пошкоджені клітини шкіри, зменшує почервоніння і роздратування.



Лосось

Жирна риба в цілому і лосось зокрема повні омега-3, ще одним хорошим жиром, який творить чудеса з нашою шкірою. Поліненасичені жирні кислоти захищають шкіру від впливу сонця, допомагають відновлювати вже пошкоджену шкіру і підтримують клітинні мембрани здоровими і зволоженими, виводячи токсини.





Чорниця

У чорниці багато антиоксидантів. А також ягоди багаті вітаміном А, який допомагає нормалізувати рівень жиру в шкірі і дуже корисний для природного очищення шкіри, особливо схильної до акне.



Лимон

Лимон неймовірно корисний для шкіри не тільки тому, що містить вітамін С, який може нейтралізувати вільні радикали і допомагає нам виробляти колаген і еластин (які пов'язують клітини шкіри разом, надаючи їй пружність, молодість). Крім того, що містяться в них мінерали допомагають подщелачивать кров і збалансувати рН організму. Коли рівень рН організму виходить з-під контролю, шкіра стає надчутливою, сухою і схильною до подразнень, тому підтримка оптимального pH-балансу є ключовим фактором.

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