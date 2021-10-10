Для крепкого иммунитета и от акне: косметолог назвала источники незаменимого для женщин микроэлемента
Цинк — важный микроэлемент в организме человека. Он не толко помоагет сохранить здоровье, но и обеспечить красоту.
Косметолог Евгения Седина в Instagram рассказала об источниках цинка и его благотворном влиянии на организм и кожу.
Это минерал, который необходим для:
- энергетического метаболизма
- синтеза белков
- укрепления иммунной системы
- регенерации тканей и скорейшего заживления ран
- восстановления мышц
- улучшения пищеварения
- регулирования выработки гормонов
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
С косметикой с цинком мы знакомы с младенчества – кремы, которые используют против опрелостей у малышей, как правило, содержат в первую очередь именно цинк. А все потому, что он обладает подсушивающим, вяжущим и антисептическим свойством.
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Лучше всего цинк усваивается именно через пищу. Самый верный способ восполнить баланс микроэлемента в организме — включить в свой рацион богатые им продукты.
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Какие продукты богаты цинком?
- устрицы — в 85 граммах продукта содержится примерно 74 миллиграмма микроэлемента
- красное мясо
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
- кедровые орехи, кешью, семена тыквы и подсолнечника, кунжута, чечевицы и соевых бобов
Для красивой и здоровой кожи цинк просто необходим:
- контролирует выработку кожного сала, благодаря чему препятствует появлению воспалений и черных точек
- участвует в регенерации кожи, отчего ссадины и ранки заживают быстрее
- подавляет рост бактерий, участвующих в появлении акне
- сужает поры и успокаивает кожу
- абсорбирует избытки себума
- помогает образованию защитной липидной пленки на поверхности кожи
- снимет воспаление и раздражение
- обладает подсушивающим , антисептическим и вяжущим действием
Напомним, что ранее косметолог Ольга Петрунина рассказала о популярной осенней процедуре.