Для крепкого иммунитета и от акне: косметолог назвала источники незаменимого для женщин микроэлемента

Цинк — важный микроэлемент в организме человека. Он не толко помоагет сохранить здоровье, но и обеспечить красоту.

Косметолог Евгения Седина в Instagram рассказала об источниках цинка и его благотворном влиянии на организм и кожу.

Это минерал, который необходим для:

энергетического метаболизма

синтеза белков

укрепления иммунной системы

регенерации тканей и скорейшего заживления ран

восстановления мышц

улучшения пищеварения

регулирования выработки гормонов

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

С косметикой с цинком мы знакомы с младенчества – кремы, которые используют против опрелостей у малышей, как правило, содержат в первую очередь именно цинк. А все потому, что он обладает подсушивающим, вяжущим и антисептическим свойством.

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Лучше всего цинк усваивается именно через пищу. Самый верный способ восполнить баланс микроэлемента в организме — включить в свой рацион богатые им продукты.

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Какие продукты богаты цинком?

устрицы — в 85 граммах продукта содержится примерно 74 миллиграмма микроэлемента

красное мясо

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

кедровые орехи, кешью, семена тыквы и подсолнечника, кунжута, чечевицы и соевых бобов

Для красивой и здоровой кожи цинк просто необходим: