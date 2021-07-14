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Легко и просто: Ева Лонгория показала три базовых упражнения для упругих ягодиц (видео)

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США, Среда 14 июля 2021 20:27
Легко и просто: Ева Лонгория показала три базовых упражнения для упругих ягодиц (видео) Ева Лонгория (фото: instagram.com/evalongoria)
Автор: RBC.UA

Еве Лонгории этой весной исполнилось 46, и она по-прежнему остается одной из самых соблазнительных актрис планеты. А ее подтянутая фигура - мотивация и цель для женщин всех возрастов.

Несколько часов назад Ева поделилась своими базовыми упражнениями для упругих ягодиц.

Звезда "Отчаянных домохозяек" записала короткий ролик, который состоит из несложных упражнений, которые можно выполнять в любых условиях. Правда, Ева усложняет их, занимаясь на батуте. Но даже если у вас нет специальных приспособлений, результат будет не хуже! Главное - регулярность и точность в технике.

Ева Лонгория показывает, как создать тело мечты (фото: instagram.com/evalongoria)

Итак, первое упражнение - привычные всем приседания. Ева напомнила, как правильно выполнять данное движение: колени не должны выступать за носки, ноги широко разведены. Таким образом прорабатываются ягодичные мышцы и мыщцы задней поверхности бедер.

Второе движение любимое многими фитнес-блогерами. Делаем выпад в левую сторону, сгибая ногу в колене и вытягивая правую. Важно сохранять положение тела в одной плоскости: стопы держим на одной линии. Затем меняем ноги. Лонгория усложнила себе задачу, применив батут.

Третье упражнение: выполняем серию прыжков, подтягивая колени к груди. Затем делаем полуприседание, повернувшись в одну сторону. Повторяем, поменяв ноги.

Ранее Ева показала, какие купальники самые модные в этом сезоне.

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