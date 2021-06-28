Летние враги волос: трихолог предостерегла от непростительных ошибок

Чтобы к осени волосы остались здоровыми и красивыми, нужно соблюдать несколько простых правил:



1. Соль

После купания в море обязательно нужно помыть волосы! Морская вода, высыхания на волосах, оставляет после себя слой соли. А соль отлично сушит. Если не смыть соль, то это вызовет сухость волос. После обязательно нужно нанести кондиционер для смягчения волос.





Иллюстративное фото (www.pexels.com)

2. Хлор

После посещения бассейна так же обязательно помыть волосы. Хлор, содержащийся в составе воды в бассейне, не хуже соли вредит волосам. Поэтому маршрут не меняется: бассейн -душевая.

Кстати, с водой в бассейне вообще нужно быть осторожнее и стараться меньше в нем купаться. По статистике, в отелях пищевые отравления случаются чаще от того, что люди нахлебались воды из бассейна.



3.Солнце

Солнце нам и друг, и враг. Давайте превратим его в настоящего друга - в источник красивого загара и витамина Д. Поэтому волосы нужно от солнца защищать.





Иллюстративное фото (www.pexels.com)

4. Нехватка витаминов

И, конечно же, не забывайте про микроэлементы, жизненно необходимые для волос. Сезонные травы и салаты - идеальный источник микроэлементов. Зелёные салаты, руккола, кинза, петрушка, укроп, айсберг... Ешьте на здоровье ваших волос.