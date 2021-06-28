Літні вороги волосся: трихолог застерегла від непрощенних помилок

Щоб до осені волосся залишилися здоровими і красивими, потрібно дотримуватися кількох простих правил:



1. Солі

Після купання в морі обов'язково потрібно помити волосся! Морська вода, що висохла на волоссі, залишає після себе шар солі. А сіль відмінно сушить. Якщо не змити сіль, то це викличе сухість волосся. Після обов'язково потрібно нанести кондиціонер для пом'якшення волосся.





Ілюстративне фото (www.pexels.com)

2. Хлор

Після відвідування басейну так само обов'язково помити волосся. Хлор, що міститься в складі води в басейні, не гірше солі шкодить волоссю. Тому маршрут не змінюється: басейн-душова.

До речі, з водою в басейні взагалі потрібно бути обережніше і намагатися менше в ньому купатися. За статистикою, в готелях харчові отруєння трапляються частіше від того, що люди випадково напилися води з басейну.



3.Сонце

Сонце нам і друг, і ворог. Давайте перетворимо його в справжнього друга - в джерело гарної засмаги і вітаміну Д. Тому волосся потрібно від сонця захищати.





Ілюстративне фото (www.pexels.com)

4. Брак вітамінів

І, звичайно ж, не забувайте про мікроелементи, життєво необхідні для волосся. Сезонні трави і салати - ідеальне джерело мікроелементів. Зелені салати, рукола, кінза, петрушка, кріп, айсберг... Їжте на здоров'я вашого волосся.