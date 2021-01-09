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Лучшие витамины красоты: косметолог назвала фаворитов

Новина українською → Суббота 09 января 2021 16:37
Лучшие витамины красоты: косметолог назвала фаворитов Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Все, наверняка, слышали о том, что красота начинается изнутри. Поэтому так важно "дополучать" витамины красоты и молодости. О том, какие именно и где их найти, рассказала косметолог Татьяна Моторина.

На своей странице в Instagram она поделилась списком самых лучших витаминов для красивой кожи, волос ногтей и здорового внешнего вида.

Ретинол (витамин А) - ценный витамин для красоты кожи, волос и здоровья глаз.

Первыми признаками его нехватки является перхоть, ломкие волосы, ухудшение зрения, сухость кожи. Этот витамин поддерживает оптимальную влажность слизистых и обновляет их. С ним быстро заживают раны, обновляются клетки.

Лучшие витамины красоты: косметолог назвала фаворитов
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Витамин А улучшает синтез коллагена, омолаживает и делает кожу более упругой. Витамин А широко используется в косметологии, он входит в состав всевозможных пилингов, кремов, сывороток и средств против старения.

Содержится в продуктах с жировой и масляной основой: рыбьем жире, мясе, масле и яйце. Также он присутствует в желтых и оранжевых продуктах в виде про-ретинола, активизирующегося при соединении с жирами. Поэтому очень полезно употреблять насыщенные про-ретинолом перец, тыкву, морковь со сметаной или маслом. Помимо этого витамин А содержится в листовых овощах, помидорах и говяжьей печени.

Лучшие витамины красоты: косметолог назвала фаворитов

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Витамин С (аскорбиновая кислота) - это природный антиоксидантом, который замедляет процессы старения, стимулирует выработку коллагена, влияющего на эластичность и упругость кожи, также он обеспечивает здоровье десен и зубов.

При его недостатке появляется шелушение, сухость и бледность кожи, сыпь, мелкоточечные кожные кровоизлияния и синюшность губ. Поэтому это просто незаменимый витамин для женской красоты.

В большом количестве витамин содержится в плодах шиповника, черной смородине, киви, цитрусовых, квашенной капусте, облепихе, грецких орехах, шпинате, спарже, укропе, петрушке, кабачках, листовом салате, красном перце, зеленом горошке, помидорах.

Лучшие витамины красоты: косметолог назвала фаворитов

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Напомним, что ранее диетолог Ева Шишова расписала программу-минимум для красивой кожи.

Также косметолог Ольга Петрунина дала советы по уходу за руками зимой.

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