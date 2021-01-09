Лучшие витамины красоты: косметолог назвала фаворитов

Все, наверняка, слышали о том, что красота начинается изнутри. Поэтому так важно "дополучать" витамины красоты и молодости. О том, какие именно и где их найти, рассказала косметолог Татьяна Моторина.

На своей странице в Instagram она поделилась списком самых лучших витаминов для красивой кожи, волос ногтей и здорового внешнего вида.

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Ретинол (витамин А) - ценный витамин для красоты кожи, волос и здоровья глаз.

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Первыми признаками его нехватки является перхоть, ломкие волосы, ухудшение зрения, сухость кожи. Этот витамин поддерживает оптимальную влажность слизистых и обновляет их. С ним быстро заживают раны, обновляются клетки.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Витамин А улучшает синтез коллагена, омолаживает и делает кожу более упругой. Витамин А широко используется в косметологии, он входит в состав всевозможных пилингов, кремов, сывороток и средств против старения.

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Содержится в продуктах с жировой и масляной основой: рыбьем жире, мясе, масле и яйце. Также он присутствует в желтых и оранжевых продуктах в виде про-ретинола, активизирующегося при соединении с жирами. Поэтому очень полезно употреблять насыщенные про-ретинолом перец, тыкву, морковь со сметаной или маслом. Помимо этого витамин А содержится в листовых овощах, помидорах и говяжьей печени.



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Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Витамин С (аскорбиновая кислота) - это природный антиоксидантом, который замедляет процессы старения, стимулирует выработку коллагена, влияющего на эластичность и упругость кожи, также он обеспечивает здоровье десен и зубов.

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При его недостатке появляется шелушение, сухость и бледность кожи, сыпь, мелкоточечные кожные кровоизлияния и синюшность губ. Поэтому это просто незаменимый витамин для женской красоты.

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В большом количестве витамин содержится в плодах шиповника, черной смородине, киви, цитрусовых, квашенной капусте, облепихе, грецких орехах, шпинате, спарже, укропе, петрушке, кабачках, листовом салате, красном перце, зеленом горошке, помидорах.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Напомним, что ранее диетолог Ева Шишова расписала программу-минимум для красивой кожи.

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