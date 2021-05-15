Мгновенный эффект: топ-5 домашних процедур, которые моментально преобразят кожу

Когда нужно срочно выглядеть на все 100, можно выбрать одну из процедур.



1.Пара пилинг+ маска

Пилинг глубоко очищает кожу, отшелушивает, обновляет верхний ороговевший слой кожи. После него кожа выглядит свежее, тон лица - ровнее.

Маска дополнит эффект от процедуры, после пилинга она будет наиболее эффективна. Выбирайте маску по задаче:

успокаивающую - для раздраженной кожи

увлажняющую - для обезвоженной

осветляющую - для кожи с пигментацией и пост-акне

омолаживающую/лифтинг/освежающую

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

2.Карбокситерапия

Одна из салонных процедура, которую можно делать дома. Маска насыщает клетки кожи кислородом. Моментальный вау-эффект обеспечен: значительно улучшается цвет лица, кожа выглядит свежей, здоровой, увлажненной уменьшится отечность.



3.Трио энзимный пилинг + сыворотка +альгинатная маска

Именно так, а не одна альгинатка. Основная задача альгината, создать эффект окклюзии, т.е. кожа полностью закрывается и не имеет контакта с кислородом, что позволяет альгинатной маске выполнить свою главную задачу - протолкнуть "поглубже" в слои кожи более действенное вещество, концентрат (сыворотку).

Процедура энзимный пилинг + любая сыворотка по задаче+ альгинатная маска - никакая чистка не сравнится по результату с этой троицей! Даже поры исчезают.





Иллюстративное фото (www.pexels.com)

4.Одноразовая тканевая маска-салфетка SOS

Маски-салфетки не ухаживают за кожей в перспективном плане, не обеспечивают пролонгированного действия. Но зато мгновенно увлажняют верхний слой кожи. Увлажненная кожа всегда сияет, на ней. Меньше фиксируются морщинки. Также они позволяют убрать припухлость, снять следы усталости, освежить лицо.



5.Массаж

Даже после одной процедуры вы увидите значительное преображение: отдохнувшее, помолодевшее лицо. Лицо расслабится, уйдет мышечное напряжение. Это позволит разгладить некоторые морщинки, уйдет отек с лица, исчезнут или уменьшатся мешки под глазами. Помните, массаж не должен приносить боль и страдания.