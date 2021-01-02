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Минимальные потери: косметолог рассказала об уходе за кожей в период ношения маски

Автор: Ольвия Агаркова

В прошлом году человечество столкнулось с новой бьюти-проблемой – маскне. Причина – вынужденное ношения масок из-за всемирной пандемии коронавируса. Воспаления и акне в области ношения обязательной накладки на лицо портят внешний вид и оставляют массу неприятностей. Как же быть?

Косметолог Татьяна Моторони дала четкую инструкцию, как избежать неприятных последствий ношения маски.

Чтобы последствия от ношения масок были минимальными, пересмотрите ваш ежедневный уход:

  • применяйте мягкое очищающее средство при умывании
  • умывайтесь водой комнатной температуры (не горячей)
  • аккуратно промакивайте лицо после очищения (без трения)

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • отдавайте предпочтение самым легким увлажняющим кремам и наносите их на ещё влажную кожу сразу после тонизации
  • старайтесь чаще использовать дополнительные средства ухода за кожей — маски с увлажняющим действием (2-3 раза в неделю)
  • при увеличении количества угревых высыпаний, используйте средства точечного действия с салициловой кислотой, маслом чайного дерева, цинком
  • откажитесь на этот период от рабочих (ретиноиды), но порою довольно агрессивных средств при лечении акне / борьбы с морщинками, если ваша кожа раздражена, воспалена

Напомним, что ранее косметолог Ольга Петрунина научила правильно ухаживать за руками в холода.

К слову, бьюти-блогер Ирина Шарк раскрыла топ-5 бьюти-лайфхаков на каждый день.

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