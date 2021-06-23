Минус 10 лет: Ким Кардашьян сделала трендовую стрижку, которая невероятно молодит

Ким Кардашьян - одна из самых известных законодательниц трендов в сети - продемонстрировала новый из них.
Бизнесвумен и многодетная мама сделала новую стрижку, которую поклонники успели оценить на высший балл. Фото она выложила в своем блоге.
Ким позирует в новом образе для съемок своей новой линии KKW Beauty. Звезда рекламирует новинки своего детища: лак для губ, представленный в четырех оттенках, а также выдвижную кисть для губ, которая поможет равномерно распределить продукт.
В съемке Ким предстала с новой трендовой стрижкой - нечто среднее между вечно модным бобом и трендовым удлиненным каре. Волосы ей уложили на прямой пробор, а также слегка подкрутили их концы вовнутрь. Получилось невероятно стильно!
Многие поклонники сразу же отметили, что экс-жене Канье Уэста очень к лицу такая стрижка, а еще - что она заметно освежила имидж Ким и сделала ее образ более молодежным.
Напомним, Ким недавно предстала перед фанатами в образе блондинки. Правда, оказалось, фото были сделаны давно. Тем не менее, многие поклонники так оценили ее стиль, что попросили вернуться к жемчужно-пепельному блонду.