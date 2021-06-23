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Мінус 10 років: Кім Кардашьян зробила трендову стрижку, яка неймовірно молодить

Автор: Ольга Турчанікова

Кім Кардашьян - одна з найвідоміших законодавиць трендів в мережі - продемонструвала новий з них.

Бізнесвумен і багатодітна мама зробила нову зачіску, яку шанувальники встигли оцінити на вищий бал. Фото вона виклала у своєму блозі.

Кім позує в новому образі для зйомок своєї нової лінії KKW Beauty. Зірка рекламує новинки свого дітища: лак для губ, представлений в чотирьох відтінках, а також висувний пензлик для губ, яка допоможе рівномірно розподілити продукт.

У зйомці Кім постала з новою трендовою стрижкою - щось середнє між вічно модним бобом і трендовим подовженим каре. Волосся їй уклали на прямий проділ, а також злегка підкрутили його кінці всередину. Вийшло неймовірно стильно!

Кім Кардашян з новою зачіскою (фото: instagram.com/kimkardashian)

Багато шанувальників відразу ж відзначили, що екс-дружині Каньє Уеста дуже личить така стрижка, а ще - що вона помітно освіжила імідж Кім і зробила її образ більш молодіжним.

Нагадаємо, Кім нещодавно постала перед фанатами в образі блондинки. Правда, виявилося, фото були зроблені давно. Тим не менш, багато шанувальників так оцінили її стиль, що попросили повернутися до перлинно-попелястого блонду.

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