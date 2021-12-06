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Мода на натуральность: стилист назвала топ-5 бьюти-трендов 2022 года

Автор: Марина Настевич

После гламурных и ботоксных 2000-х мода на натуральность становится сильнее с каждым годом. Натуральный цвет волос, брови, макияж, татуаж, маникюр. Это действительно выглядит стильно. Но есть одно но!

Многие ошибочно воспринимают под натуральностью "ничего с собой не делать".

Стилист-имиджмейкер Оксана Денисова назвала в Instagram главные бьюти-тренды 2022 года.

Ведь заманчива идея не красить волосы, не делать, укладку, макияж, маникюр, депиляцию и надеяться на классный внешний вид. Мол, а что? Сейчас в моде натуральность...
⠀⠀
К сожалению, нет. Натуральность и неухоженность - это разные вещи. Та натуральность, которая выглядит стильно и которой все восхищаются, по сути все равно является искусственной и рукотворной и требует немало ресурсов.⠀⠀
⠀⠀
Если не красить волосы, не делать макияж, стрижку и уж по-честному не делать процедуры красоты, как исправлять ситуации, когда:⠀⠀

  • От природы не хватает контраста оттенка волос и кожи? Не хочется быть серой мышью?⠀⠀
  • Не хватает свежести лица?⠀⠀
  • Нездоровый оттенок кожи, темные круги, возрастные изменения?⠀⠀

Потому что гармония портретной зоны складывается из всех ее составляющих, а не из чего-то одного. Тут мы сделали легкий освежающий мейк, там подкорректировали стрижку и оттенок волос и вуаля - вы безупречны! И пусть окружающие думают, что вы такая от природы.

Топ-5 тенденций 2022 года:

1. Макияж

2. Окрашивание

3. Укладки

4. Татуаж

5. Маникюр

Иллюстративное фото (instagram.com/effection_lady)

Ранее бьюти-блогер поделилась советами и правилами, как ухаживать за волосами зимой.

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