Мода на натуральность: стилист назвала топ-5 бьюти-трендов 2022 года

Ведь заманчива идея не красить волосы, не делать, укладку, макияж, маникюр, депиляцию и надеяться на классный внешний вид. Мол, а что? Сейчас в моде натуральность...

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К сожалению, нет. Натуральность и неухоженность - это разные вещи. Та натуральность, которая выглядит стильно и которой все восхищаются, по сути все равно является искусственной и рукотворной и требует немало ресурсов.⠀⠀

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Если не красить волосы, не делать макияж, стрижку и уж по-честному не делать процедуры красоты, как исправлять ситуации, когда:⠀⠀

От природы не хватает контраста оттенка волос и кожи? Не хочется быть серой мышью?⠀⠀

Не хватает свежести лица?⠀⠀

Нездоровый оттенок кожи, темные круги, возрастные изменения?⠀⠀

Потому что гармония портретной зоны складывается из всех ее составляющих, а не из чего-то одного. Тут мы сделали легкий освежающий мейк, там подкорректировали стрижку и оттенок волос и вуаля - вы безупречны! И пусть окружающие думают, что вы такая от природы.

Топ-5 тенденций 2022 года:

1. Макияж

2. Окрашивание

3. Укладки

4. Татуаж

5. Маникюр

Иллюстративное фото (instagram.com/effection_lady)