Мода на натуральность: стилист назвала топ-5 бьюти-трендов 2022 года

После гламурных и ботоксных 2000-х мода на натуральность становится сильнее с каждым годом. Натуральный цвет волос, брови, макияж, татуаж, маникюр. Это действительно выглядит стильно. Но есть одно но!
Многие ошибочно воспринимают под натуральностью "ничего с собой не делать".
Стилист-имиджмейкер Оксана Денисова назвала в Instagram главные бьюти-тренды 2022 года.
Ведь заманчива идея не красить волосы, не делать, укладку, макияж, маникюр, депиляцию и надеяться на классный внешний вид. Мол, а что? Сейчас в моде натуральность...
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К сожалению, нет. Натуральность и неухоженность - это разные вещи. Та натуральность, которая выглядит стильно и которой все восхищаются, по сути все равно является искусственной и рукотворной и требует немало ресурсов.⠀⠀
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Если не красить волосы, не делать макияж, стрижку и уж по-честному не делать процедуры красоты, как исправлять ситуации, когда:⠀⠀
Потому что гармония портретной зоны складывается из всех ее составляющих, а не из чего-то одного. Тут мы сделали легкий освежающий мейк, там подкорректировали стрижку и оттенок волос и вуаля - вы безупречны! И пусть окружающие думают, что вы такая от природы.
1. Макияж
2. Окрашивание
3. Укладки
4. Татуаж
5. Маникюр
Ранее бьюти-блогер поделилась советами и правилами, как ухаживать за волосами зимой.