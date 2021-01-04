Несмотря ни на что: модель Алла Костромичева дала важные советы всем украинкам

Весело и вкусно встретили Новый год и не хотите возвращаться в рабочие будни? Тогда срочно обратите внимание на советы, как сохранять хорошее настроение от Аллы Костромичевой - модели с мировым именем и ведущей проекта Нового канала "Супер Топ-модель по-украински".

Медитация

Поставьте будильник на 20 минут раньше привычного и посвятите это время единению с собой. Почистите зубы, попейте воды. Просто следите за своим дыханием и отпускайте все мысли, которые возникают в голове.

Алла Костромичева (фото: instagram.com/alla)

Мотивационная литература

Даже книги а-ля "Не ной" могут поменять ваше отношение к вещам.

Алла Костромичева (фото: instagram.com/alla)

Благодарность

Обращайте внимание на все позитивное и говорите "спасибо". Попался адекватный таксист - скажите "спасибо". Получился вкусный ужин - скажите "спасибо".

Алла Костромичева (фото: instagram.com/alla)

Забота о других

Создавайте положительную атмосферу вокруг себя. Делайте другим людям комплименты, пишите позитивные комментарии, дарите подарки! Так вы поднимете настроение не только окружающим, но и самим себе.

Алла Костромичева (фото: instagram.com/alla)

Не очаровываться, чтобы не разочаровываться

Не предвкушайте, не прокручивайте и не ожидайте, что будет wow. Просто живите и будьте в моменте. Как? Смотрите пункт 1.

Алла Костромичева (фото: instagram.com/alla)

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