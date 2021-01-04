Незважаючи ні на що: модель Алла Костромічова дала важливі поради всім українкам

Весело і смачно зустріли Новий рік і не хочете повертатися в робочі будні? Тоді терміново зверніть увагу на поради, як зберігати гарний настрій від Алли Костромічової - моделі з світовим ім'ям і ведучої проєкту Нового каналу "Супер Топ-модель по-українськи".
Медитація
Поставте будильник на 20 хвилин раніше ніж зазвичай і присвятіть цей час єднанню з собою. Почистіть зуби, попийте води. Просто стежте за своїм диханням і відпускайте всі думки, які виникають у голові.
Алла Костромічова (фото: instagram.com/alla)
Мотиваційна література
Навіть книги а-ля "Не ний" можуть змінити ваше ставлення до речей.
Алла Костромічова (фото: instagram.com/alla)
Подяка
Звертайте увагу на все позитивне й говоріть "дякую". Трапився адекватний таксист – скажіть "дякую". Вийшла смачна вечеря – скажіть "дякую".
Алла Костромічова (фото: instagram.com/alla)
Турбота про інших
Створюйте позитивну атмосферу навколо себе. Робіть іншим людям компліменти, пишіть позитивні коментарі, даруйте подарунки! Так ви піднімете настрій не лише оточуючим, а й самим собі.
Алла Костромічова (фото: instagram.com/alla)
Не зачаровуватися, щоб не розчаровуватися
Не передчувайте, не прокручуйте і не чекайте, що буде wow. Просто живіть і будьте в моменті. Як? Дивіться пункт 1.
Алла Костромічова (фото: instagram.com/alla)
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