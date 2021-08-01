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Без морщин и отеков: топ-9 советов по уходу за кожей вокруг глаз от косметолога

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Воскресенье 01 августа 2021 09:58
Без морщин и отеков: топ-9 советов по уходу за кожей вокруг глаз от косметолога Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Кожа вокруг глаз – особо деликатная зона, требующая специального ухода. Чтобы отстрочить появление гусиных лапок и отеков и иметь всегда ясный открытый взгляд нужно не просто правильно подобрать уходовую косметику, но и следовать определенным правилам.

Косметолог Яна Смирнова поделилась в Instagram рекомендациями по уходу за этой деликатной зоной.

Топ-9 основных правил выглядят так:

1.Высыпаться. Банально, но эффекта от этого будет намного больше, чем от любого крема.

2. Пить воду. Еще один очевидный совет, но отёчность появляется в том числе и от недостатка жидкости. В среднем нужно 30 мл.чистой воды на кг веса.

Без морщин и отеков: топ-9 советов по уходу за кожей вокруг глаз от косметолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

3.Крем лучше всего наносить безымянным пальцем. Он самый слабый по нажатию и прикосновение будет нежнее.

4.Крем наносим по костному краю и под бровью.

5.На подвижное веко не наносим, он туда и так распределиться. Если наносить специально, могут появиться припухлости, жжение, раздражение слизистой.

6.Распределяем похлопывающими движениями, не растираем и не размазываем.

Без морщин и отеков: топ-9 советов по уходу за кожей вокруг глаз от косметолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

7.Снизу двигаемся по костному краю по направлению к внутреннему уголку. А сверху - наоборот, к внешнему.

8.Крем для век лучше хранить в холодильнике. Холодный крем эффективнее убирает припухлости и отеки.

9.Делать офтальмологическую зарядку для глаз. Уставшие, перенапряженные глаза никого не украшают. Давайте прямо сейчас отдохнём минуточку от телефона и посмотрим 10 раз вверх-вниз, потом вправо-влево, по диагонали, нарисуем глазами 4 восьмёрки и 4 в другую сторону и напоследок еще 4 круга.

Напомним, что ранее косметолог Станислав Арканников научил бороться с пигментацией в домашних условиях.

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