От морщин – соя, от акне – рыба и орехи: питание по типам кожи поможет решить проблемы с лицом

В 2005 году американские дерматологи выяснили, что от морщин, акне, гиперпигментации и даже сухости кожи можно избавиться дешево и вкусно. Самые главные правила для любого типа кожи это:

исключение сахара, молока, быстрых углеводов;

минимум 2 литра чистой воды в день

сон с 23.00

спорт

1.Жирная кожа

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Доказано, что продукты с высоким гликемическим индексом повышают секрецию сальных желез. В результате железы выделяют больше кожного сала, чем необходимо для увлажнения, и это становится причиной жирного блеска.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Диета с большим содержанием витамина A поможет значительно уменьшить выделение кожного сала. К тому же она банально вкусная и несложная — просто добавьте в рацион сушеные абрикосы, манго, морковь, яичный желток, шпинат и батат.

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2.Акне

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Снова виноваты продукты с высоким гликемическим индексом — не зря проблемы с прыщами чаще всего возникают у обладателей жирной кожи. Из-за чрезмерной активности сальных епоры закупориваются, в них начинают размножаться бактерии и развиваться воспалительный процесс.

Главное, чтобы рацион включал как можно больше продуктов, богатых полиненасыщенными жирными кислотами, которые снимают воспаление. Если говорить проще, то нужно как можно чаще есть овощи, грецкие орехи, семена льна и льняное масло, морские водоросли, морепродукты и рыбу.



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Иллюстративное фото (www.pexels.com)

3.Сухая кожа

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Чрезмерная сухость кожи свидетельствует о недостатке холестерина. Эта причина характерна для вегетарианцев, так как наибольшую долю холестерина мы получаем как раз из мяса и рыбы.

Необходимо увеличить в рационе концентрацию мононенасыщенных жирных кислот. Лучше всего они усваиваются при употреблении не масел и пищевых добавок, а цельных продуктов: бобов, морских водорослей, яиц, сои, авокадо, орехов.

Если вы не входите в число вегетарианцев, то старайтесь регулярно есть мясо индейки, кролика и рыбу. Особенно полезны будут длинноперый тунец, озерная форель, скумбрия и лосось.

4.Морщины

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На выраженность морщин сильно влияет наличие в рационе алкоголя, так как он вызывает обезвоживание. Также причиной преждевременного старения кожи может быть сахар, ведь содержащаяся в нем глюкоза делает кожу менее эластичной.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Более 10 лет назад американские исследователи обнаружили, что антиоксиданты способствуют еще и омоложению. Например, если каждый день есть продукты, содержащие сою, то признаки старения кожи станут почти незаметными, а от морщинок в уголках глаз вы и вовсе избавитесь.

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Также исследования показали, что меньше всего морщины заметны у взрослых жителей Швеции, и это тоже следствие правильной диеты. Рацион этих людей богат зелеными листовыми овощами, шпинатом, спаржей, сельдереем, баклажанами, чесноком и луком. А вот красного мяса, сахара, сливочного масла, маргарина, молока и молочных продуктов в нем почти нет!

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5.Темные круги под глазами

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Ошибочно считать, что темные круги под глазами свидетельствуют лишь о недосыпе или проблемах с почками.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Они могут быть симптомом аллергии или непереносимости продуктов, которые приводят к воспалению и потемнению области вокруг глаз.

Проверьтесь на пищевую непереносимость, а в ожидании анализов уберите из рациона потенциально опасные продукты — молочные продукты, хлеб, чипсы, растворимый кофе, супы быстрого приготовления и искусственные подсластители.

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Если причина не в аллергии, то темные круги могут предупреждать вас об обезвоживании. Так что пейте вдоволь воды и не злоупотребляйте кофе.

Также стоит добавить в рацион продукты, содержащие гемовое железо и повышающие гемоглобин — его недостаток тоже может сказываться на появлении кругов под глазами. Поэтому старайтесь есть больше красного мяса, тунца, яичных желтков и гречневой каши.

Иллюстративное фото (instagram.com/dr.anna_soboleva)