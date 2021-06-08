Можно ли мыть голову ежедневно: трихолог дала исчерпывающий ответ и предложила лайфхак

На коже головы существует свой, особый, микроклимат – с оптимальной температурой, гидро-липидным балансом и рН. Изменение этих норм приводит к разнообразным нежелательным симптомам: шелушение, перхоть, зуд, раздраженное состояние кожи головы, излишняя жирность.

При ежедневном мытье нарушается гидро-липидный баланс кожи головы. Кожа теряет влагу, а натоместь – сальные железы начинают вырабатывать большее количество секрета. Как результат – помыв утром голову, вечером уже жирные корни и полное отсутствие объема.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Усугубляют состояние использование безсульфатных шампуней, масел, стайлингов, пены и лаков для волос.

Чем помочь этому состоянию?

Для начала очистить кожу головы от накопившегося на ней кожного жира и остатков уходовых и укладочных средств. Для этого идеально подходит пилинг для кожи головы. Регулярное использование пилинга для кожи головы избавляет от необходимости ежедневного мытья.

Соблюдение питьевого режима – это важно. Увлажнение кожи головы должно быть не только снаружи, но и изнутри.

Консультация трихолога. Все таки Гугл не лучший помощник и советник. Если Вы моете голову ежедневно, лучше обратиться сразу за профессиональной помощью, что бы не усложнить и так неприятную ситуацию.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Жирные волосы и нет возможности помыть? Через час свидание, а нет даже сухого шампуня? Выход есть! И он до безобразия прост.

Нам нужно просто убрать лишний жир с кожи головы и прикорневой зоны волос. С этим прекрасно справится детская присыпка! Просто припудрить ней кожу головы. Присыпка абсорбирует кожный жир, вследствие чего волосы станут чище и объемнее у корня. Эффект продержится несколько часов, после чего просто вымой волосы шампунем.

Конечно, есть вариант использования сухого шампуня. Но сухой шампунь сильно сушит волосы и повреждает их структуру!