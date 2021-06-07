Зачем наносить столько химии? Косметолог пояснила, как работает косметика и чего стоит опасаться

"Зачем наносить столько химии на лицо? Это же все впитывается в организм?" Это ошибочные суждения. Ни у производителей косметики, за плечами которых многие десятилетия прекрасной репутации, ни у химиков-технологов нет задачи нас травить и убивать. В этом уверяет косметолог Ольга Петрунина.

Меж тем, пока одни боятся "химии", другие переживают о том, что крем "лежит только на поверхности кожи" и не работает глубже. Так стоит ли использовать кремы и другие средства для наружного применения? Конечно!



1.Внешний вид нашей кожи - верхний слой. Именно на него мы и смотрим. Именно его необходимо очищать, отшелушивать, увлажнять, защищать. Большинство компонентов и создано именно для работы на поверхности кожи. Не все компоненты должны проникать глубоко. Задача ухода - сделать красивой кожу снаружи. В этом и смысл.



2.Есть такие активные компоненты, которые способны самостоятельно добираться до глубоких слоёв кожи. Например, кислоты, витамин С, ретинол, пептиды, фильтры. А есть такие, молекула которых не способна проникнуть глубже эпидермиса из-за своего большого размера.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Если размер молекулы большой, но компоненту нужно проникнуть глубоко, на помощь приходят транспортные агенты, которые выполняют роль "курьера" и помогают доставить компонент в нужный слой кожи. Способы работы этих “курьеров” разные:

одни “хватают” активный компонент “за руку”, протаскивая глубже

некоторые сворачиваются в сферы и захватывают с собой нужные частицы

какие-то помогают распадаться большой молекуле на маленькие

а есть и такие, которые, попадая на кожу, начинают разрушаться, освобождая активные вещества. Эти, кстати, помимо доставки позволяют еще и продлить действие активных компонентов до нескольких дней.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Любой уход, который мы наносим на кожу, имеет определенные задачи и работает в комплексе. У каждого компонента свои задачи.



Итого: есть компоненты, которым нужно работать на поверхности. Они там и работают. А есть те, которым нужно проникать. Они и проникают, но не накапливаются, а выводятся организмом.



Профессиональная косметика отличается именно тем, что охватывает разные задачи, и, зачастую, является достойной альтернативой инъекциям.