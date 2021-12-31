ru ua
Пт, 31 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Как не набрать лишнего за новогодний викенд: четкая и простая инструкция от диетолога

Новина українською →
Пятница 31 декабря 2021 14:42
Как не набрать лишнего за новогодний викенд: четкая и простая инструкция от диетолога Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Праздники — не повод пускаться во все тяжкие. Давайте разберем, как сделать новогоднюю ночь и каникулы полезными для здоровья.

Диетолог Светлана Левкина в Instagram дала четкую инструкцию.

Соблюдайте умеренность в еде

  • Классические блюда новогоднего стола можно адаптировать под здоровый рацион.

Как не набрать лишнего за новогодний викенд: четкая и простая инструкция от диетолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • Посарайтесь отказатся от тяжелой, жареной и жирной еды, включая майонез.
  • Не голодайте перед новогодней ночью, чтобы «оставить место» для всех блюд.
  • Сохраняйте умеренность и в каникулы, несмотря на соблазн есть много и несбалансированно.
  • Будьте осторожны с алкоголем.

Помимо негативного влияния на внутренние органы и системы, спиртные напитки усиливают аппетит, что часто ведет к перееданию за праздничным столом.

Если вы решили выпить алкоголь, то не смешивайте его в коктейли с газированными напитками. Маленькие (казалось бы безобидные) пузырьки углекислого газа ускоряют всасывания алкоголя в кровь.

Как не набрать лишнего за новогодний викенд: четкая и простая инструкция от диетолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Сохраняйте режим

В начале января появляется возможность долго спать утром и засиживаться допоздна ночью. Позвольте себе отклонения от привычного графика, но не более чем на пару часов. Это поможет в дальнейшем перестроить отпускной режим на рабочий без ощутимых физических и эмоциональных неудобств.

Запланируйте ежедневные активности, чтобы свести к минимуму риск провести праздники на диване, просыпаясь к обеду.

Как не набрать лишнего за новогодний викенд: четкая и простая инструкция от диетолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Занимайтесь спортом

Многие воспринимают новогодние каникулы как возможность наконец расслабиться и ничего не делать. Это не всегда помогает накопить ресурс. На самом деле, именно двигательная активность позволяет поддерживать высокий уровень энергии, хорошее настроение и самочувствие.

Напомним, что ранее нутрициолог Юлия Макаренкова рассказала, что поможет улучшить пищеварение и ощущать легкость после еды.

Читайте LITE в Google News
Советы нутрициолога диетолог
Україна має талант: яркие моменты
Україна має талант: яркие моменты
Гороскоп 2022 для всех знаков Зодиака
Гороскоп 2022 для всех знаков Зодиака
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
В последний день 2021 года Украину накроет дождями: где будут сильные осадки
В последний день 2021 года Украину накроет дождями: где будут сильные осадки