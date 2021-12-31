Как не набрать лишнего за новогодний викенд: четкая и простая инструкция от диетолога
Праздники — не повод пускаться во все тяжкие. Давайте разберем, как сделать новогоднюю ночь и каникулы полезными для здоровья.
Диетолог Светлана Левкина в Instagram дала четкую инструкцию.
Соблюдайте умеренность в еде
- Классические блюда новогоднего стола можно адаптировать под здоровый рацион.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
- Посарайтесь отказатся от тяжелой, жареной и жирной еды, включая майонез.
- Не голодайте перед новогодней ночью, чтобы «оставить место» для всех блюд.
- Сохраняйте умеренность и в каникулы, несмотря на соблазн есть много и несбалансированно.
- Будьте осторожны с алкоголем.
Помимо негативного влияния на внутренние органы и системы, спиртные напитки усиливают аппетит, что часто ведет к перееданию за праздничным столом.
Если вы решили выпить алкоголь, то не смешивайте его в коктейли с газированными напитками. Маленькие (казалось бы безобидные) пузырьки углекислого газа ускоряют всасывания алкоголя в кровь.
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Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Сохраняйте режим
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В начале января появляется возможность долго спать утром и засиживаться допоздна ночью. Позвольте себе отклонения от привычного графика, но не более чем на пару часов. Это поможет в дальнейшем перестроить отпускной режим на рабочий без ощутимых физических и эмоциональных неудобств.
Запланируйте ежедневные активности, чтобы свести к минимуму риск провести праздники на диване, просыпаясь к обеду.
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Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Занимайтесь спортом
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Многие воспринимают новогодние каникулы как возможность наконец расслабиться и ничего не делать. Это не всегда помогает накопить ресурс. На самом деле, именно двигательная активность позволяет поддерживать высокий уровень энергии, хорошее настроение и самочувствие.
Напомним, что ранее нутрициолог Юлия Макаренкова рассказала, что поможет улучшить пищеварение и ощущать легкость после еды.