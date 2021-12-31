Як не набрати зайвого за новорічний вікенд: чітка і проста інструкція віддієтолога
Свята - не привід пускатися у всі тяжкі. Давайте розберемо, як зробити новорічну ніч і канікули корисними для здоров'я.
Дієтолог Світлана Левкіна в Instagram дала чітку інструкцію.
Дотримуйтесь помірність в їжі
- Класичні страви новорічного столу можна адаптувати під здоровий раціон.
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- Посарайтеся відмовитися від важкої, смаженої і жирної їжі, включаючи майонез.
- Не голодуйте перед новорічною ніччю, щоб «залишити місце» для всіх страв.
- Зберігайте помірність і в спокусі не їжте багато і незбалансовано.
- Будьте обережні з алкоголем.
Крім негативного впливу на внутрішні органи і системи, спиртні напої підсилюють апетит, що часто веде до переїдання за святковим столом.
Якщо ви вирішили випити алкоголь, то не змішуйте його в коктейлі з газованими напоями. Маленькі (здавалося б нешкідливі) бульбашки вуглекислого газу прискорюють всмоктування алкоголю в кров.
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Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Зберігайте режим
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На початку січня з'являється можливість довго спати вранці і засиджуватися допізна вночі. Дозвольте собі відхилення від звичного графіка, але не більше ніж на пару годин. Це допоможе в подальшому перебудувати відпускний режим на робочий без відчутних фізичних і емоційних незручностей.
Заплануйте щоденні активності, щоб звести до мінімуму ризик провести свята на дивані, прокидаючись до обіду.
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Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Займайтеся спортом
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Багато хто сприймає новорічні канікули як можливість нарешті розслабитися і нічого не робити. Це не завжди допомагає накопичити ресурс. Насправді, саме рухова активність дозволяє підтримувати високий рівень енергії, гарний настрій і самопочуття.
Нагадаємо, що раніше нутриціолог Юлія Макаренкова розповіла, що допоможе поліпшити травлення і відчувати легкість після їжі.