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Як не набрати зайвого за новорічний вікенд: чітка і проста інструкція віддієтолога

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П'ятниця 31 грудня 2021 14:42
Як не набрати зайвого за новорічний вікенд: чітка і проста інструкція віддієтолога Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Свята - не привід пускатися у всі тяжкі. Давайте розберемо, як зробити новорічну ніч і канікули корисними для здоров'я.

Дієтолог Світлана Левкіна в Instagram дала чітку інструкцію.

Дотримуйтесь помірність в їжі

  • Класичні страви новорічного столу можна адаптувати під здоровий раціон.

Як не набрати зайвого за новорічний вікенд: чітка і проста інструкція віддієтолога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

  • Посарайтеся відмовитися від важкої, смаженої і жирної їжі, включаючи майонез.
  • Не голодуйте перед новорічною ніччю, щоб «залишити місце» для всіх страв.
  • Зберігайте помірність і в спокусі не їжте багато і незбалансовано.
  • Будьте обережні з алкоголем.

Крім негативного впливу на внутрішні органи і системи, спиртні напої підсилюють апетит, що часто веде до переїдання за святковим столом.

Якщо ви вирішили випити алкоголь, то не змішуйте його в коктейлі з газованими напоями. Маленькі (здавалося б нешкідливі) бульбашки вуглекислого газу прискорюють всмоктування алкоголю в кров.

Як не набрати зайвого за новорічний вікенд: чітка і проста інструкція віддієтолога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Зберігайте режим

На початку січня з'являється можливість довго спати вранці і засиджуватися допізна вночі. Дозвольте собі відхилення від звичного графіка, але не більше ніж на пару годин. Це допоможе в подальшому перебудувати відпускний режим на робочий без відчутних фізичних і емоційних незручностей.

Заплануйте щоденні активності, щоб звести до мінімуму ризик провести свята на дивані, прокидаючись до обіду.

Як не набрати зайвого за новорічний вікенд: чітка і проста інструкція віддієтолога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Займайтеся спортом

Багато хто сприймає новорічні канікули як можливість нарешті розслабитися і нічого не робити. Це не завжди допомагає накопичити ресурс. Насправді, саме рухова активність дозволяє підтримувати високий рівень енергії, гарний настрій і самопочуття.

Нагадаємо, що раніше нутриціолог Юлія Макаренкова розповіла, що допоможе поліпшити травлення і відчувати легкість після їжі.

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