Не навреди! Чек-лист травмирующих для кожи процедур, о которых стоит забыть
Некоторые популярные процедуры могут существенно повредить кожу и испортить ее состояние, усугубив существующие проблемы. От каких привычных бьюти-рутин стоит отказаться во имя красивой и здоровой кожи рассказала косметолог Ольга Петрунина.
На личной странице в Instagram она перечислила процедуры для лица, которые нестоит делать никому.
Специалист напомнила, что не навредить - одна из главных задач ухода. Эксперт составила список того, что травмирует нашу кожу. Травмирует, приводит ее к состоянию обезвоженности, чувствительности, провоцирует появление высыпаний, пигментации и других проблем.
- Агрессивные умывалки
- Мыло для очищения лица
- Отсутствие в уходе тоника/лосьона
- Неподходящая друг другу пара "умывалка+тоник"
- Масла для лица
- Натуральные скрабы
- Щеточки и спонжи для очищения лица
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
- Механическая чистка и выдавливание прыщей
- Использование средств не по назначению (например, мицеллярка для умывания. Это средство только для демакияжа)
- Бездумное использование кислот
- "Народные" средства (пилинг содой, ягодные маски (кислота), хлоргексидин вместо тоника и так далее)
- Ночной крем (помните, не всем он показан)
- Отсутствие SPF защиты в дни повышенной солнечной активности (индекс УФ выше 2х)
- Отсутствие регулярного базового ухода
- Неподходящий вам уход (средства подобраны неверно)
Она уточнила, что, например, умывалка и тоник должны решать поставленные задачи и давать коже комфорт и результат.
Напомним, что ранее косметолог Татьяна Моторина научила выбирать и правильно делать маску из глины.