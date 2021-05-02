Не навреди! Чек-лист травмирующих для кожи процедур, о которых стоит забыть

Некоторые популярные процедуры могут существенно повредить кожу и испортить ее состояние, усугубив существующие проблемы. От каких привычных бьюти-рутин стоит отказаться во имя красивой и здоровой кожи рассказала косметолог Ольга Петрунина.

На личной странице в Instagram она перечислила процедуры для лица, которые нестоит делать никому.

Специалист напомнила, что не навредить - одна из главных задач ухода. Эксперт составила список того, что травмирует нашу кожу. Травмирует, приводит ее к состоянию обезвоженности, чувствительности, провоцирует появление высыпаний, пигментации и других проблем.

Агрессивные умывалки

Мыло для очищения лица

Отсутствие в уходе тоника/лосьона

Неподходящая друг другу пара "умывалка+тоник"

Масла для лица

Натуральные скрабы

Щеточки и спонжи для очищения лица

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Механическая чистка и выдавливание прыщей

Использование средств не по назначению (например, мицеллярка для умывания. Это средство только для демакияжа)

Бездумное использование кислот

"Народные" средства (пилинг содой, ягодные маски (кислота), хлоргексидин вместо тоника и так далее)

Ночной крем (помните, не всем он показан)

Отсутствие SPF защиты в дни повышенной солнечной активности (индекс УФ выше 2х)

Отсутствие регулярного базового ухода

Неподходящий вам уход (средства подобраны неверно)

Она уточнила, что, например, умывалка и тоник должны решать поставленные задачи и давать коже комфорт и результат.