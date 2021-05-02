Не нашкодь! Чек-лист травмуючих для шкіри процедур, про які варто забути

Деякі популярні процедури можуть істотно пошкодити шкіру і зіпсувати її стан, посиливши існуючі проблеми. Від яких звичних б'юті-рутин варто відмовитися в ім'я красивої і здорової шкіри розповіла косметолог Ольга Петруніна.

На особистій сторінці в Instagram вона перерахувала процедури для обличчя, які не варто робити нікому.

Спеціаліст нагадала, що не нашкодити - одне з головних завдань догляду. Експерт склала список того, що травмує нашу шкіру. Травмує, призводить до зневоднення, чутливості, провокує появу висипань, пігментації та інших проблем.

Агресивні умивалки

Мило для очищення обличчя

Відсутність у догляді тоніка/лосьйону

Невідповідна один одному пара "умивалка + тонік"

Масла для обличчя

Натуральні скраби

Щіточки і спонжі для очищення обличчя

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Механічна чистка і видавлювання прищів

Використання засобів не за призначенням (наприклад, міцелярка для вмивання. Це засіб тільки для демакіяжу)

Бездумне використання кислот

"Народні" засоби (пілінг содою, ягідні маски (кислота), хлоргексидин замість тоніка і так далі)

Нічний крем (пам'ятайте, не всім він показаний)

Відсутність SPF захисту в дні підвищеної сонячної активності (індекс УФ вище 2х)

Відсутність регулярного базового догляду

Невідповідний вам догляд (засоби підібрані невірно)

Вона уточнила, що, наприклад, умивалка і тонік повинні вирішувати поставлені завдання і давати шкірі комфорт і результат.