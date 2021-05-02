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Не нашкодь! Чек-лист травмуючих для шкіри процедур, про які варто забути

Новость на русском → Неділя 02 травня 2021 08:39
Не нашкодь! Чек-лист травмуючих для шкіри процедур, про які варто забути Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Lite

Деякі популярні процедури можуть істотно пошкодити шкіру і зіпсувати її стан, посиливши існуючі проблеми. Від яких звичних б'юті-рутин варто відмовитися в ім'я красивої і здорової шкіри розповіла косметолог Ольга Петруніна.

На особистій сторінці в Instagram вона перерахувала процедури для обличчя, які не варто робити нікому.

Спеціаліст нагадала, що не нашкодити - одне з головних завдань догляду. Експерт склала список того, що травмує нашу шкіру. Травмує, призводить до зневоднення, чутливості, провокує появу висипань, пігментації та інших проблем.

  • Агресивні умивалки
  • Мило для очищення обличчя
  • Відсутність у догляді тоніка/лосьйону
  • Невідповідна один одному пара "умивалка + тонік"
  • Масла для обличчя
  • Натуральні скраби
  • Щіточки і спонжі для очищення обличчя

Не нашкодь! Чек-лист травмуючих для шкіри процедур, про які варто забути

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

  • Механічна чистка і видавлювання прищів
  • Використання засобів не за призначенням (наприклад, міцелярка для вмивання. Це засіб тільки для демакіяжу)
  • Бездумне використання кислот
  • "Народні" засоби (пілінг содою, ягідні маски (кислота), хлоргексидин замість тоніка і так далі)
  • Нічний крем (пам'ятайте, не всім він показаний)
  • Відсутність SPF захисту в дні підвищеної сонячної активності (індекс УФ вище 2х)
  • Відсутність регулярного базового догляду
  • Невідповідний вам догляд (засоби підібрані невірно)

Вона уточнила, що, наприклад, умивалка і тонік повинні вирішувати поставлені завдання і давати шкірі комфорт і результат.

Нагадаємо, що раніше косметолог Тетяна Моторіна навчила вибирати і правильно робити маску з глини.

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