Не нашкодь! Чек-лист травмуючих для шкіри процедур, про які варто забути
Деякі популярні процедури можуть істотно пошкодити шкіру і зіпсувати її стан, посиливши існуючі проблеми. Від яких звичних б'юті-рутин варто відмовитися в ім'я красивої і здорової шкіри розповіла косметолог Ольга Петруніна.
На особистій сторінці в Instagram вона перерахувала процедури для обличчя, які не варто робити нікому.
Спеціаліст нагадала, що не нашкодити - одне з головних завдань догляду. Експерт склала список того, що травмує нашу шкіру. Травмує, призводить до зневоднення, чутливості, провокує появу висипань, пігментації та інших проблем.
- Агресивні умивалки
- Мило для очищення обличчя
- Відсутність у догляді тоніка/лосьйону
- Невідповідна один одному пара "умивалка + тонік"
- Масла для обличчя
- Натуральні скраби
- Щіточки і спонжі для очищення обличчя
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
- Механічна чистка і видавлювання прищів
- Використання засобів не за призначенням (наприклад, міцелярка для вмивання. Це засіб тільки для демакіяжу)
- Бездумне використання кислот
- "Народні" засоби (пілінг содою, ягідні маски (кислота), хлоргексидин замість тоніка і так далі)
- Нічний крем (пам'ятайте, не всім він показаний)
- Відсутність SPF захисту в дні підвищеної сонячної активності (індекс УФ вище 2х)
- Відсутність регулярного базового догляду
- Невідповідний вам догляд (засоби підібрані невірно)
Вона уточнила, що, наприклад, умивалка і тонік повинні вирішувати поставлені завдання і давати шкірі комфорт і результат.
Нагадаємо, що раніше косметолог Тетяна Моторіна навчила вибирати і правильно робити маску з глини.