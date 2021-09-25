Не навреди: косметолог расписала уход за жирной кожей и сделала важное замечание

Какие средства нужны для ухода за жирной кожей?

Умывалка + тоник

Дневной крем для лица

Сыворотка

Пилинг

Очищающая маска

Увлажняющая или какая-нибудь другая маска (в зависимости от задач и проблем).

Ни одно средство в одиночку не решит никакую проблему, будь то жирный блеск, высыпания, чувствительность или другие.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Чтобы уход был максимально эффективным, он должен быть комплексным, а все средства должны дружить друг с другом по составу и подходить вам.



Для ежедневного очищения нельзя использовать агрессивные компоненты бесконтрольно. Это жесткие ПАВ: SLS, SLES. Именно они способны пересушить кожу.



Если жесткие ПАВ в середине состава - ок! Если в начале - лучше такое средство не использовать вовсе или использовать как глубокое очищение раз в неделю.



Тоник может содержать алкоголь. Но алкоголь алкоголю рознь. Например, бензиловый спирт - это безопасный консервант, а этиловый спирт для кожи очень нежелателен. Он раздражает кожу, снижает защитные функции, повышает чувствительность, приводит к сухости.



Иллюстративное фото (instagram.com/olgkosmetolog)

Важно понимать, что сам по себе один компонент ничего не решает. Компоненты должны работать вместе! Не только концентрация влияет на результат, порой от соседства компонентов зависит гораздо больше.