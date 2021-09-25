Не навреди: косметолог расписала уход за жирной кожей и сделала важное замечание

Часто, решая одну проблему, мы по незнанию усугубляем ее или получаем новую. Так, стараясь уменьшить жирность кожи, есть риск пересушить ее и привести к состоянию обезвоженности, высыпаниям, шелушению.
Косметолог Ольга Петрунина на странице в Instagram подробно расписала схему ухода за жирной кожей и рассказала, какие компоненты должны быть составе косметических средств для этого типа, а какие стоит избегать.
Какие средства нужны для ухода за жирной кожей?
Ни одно средство в одиночку не решит никакую проблему, будь то жирный блеск, высыпания, чувствительность или другие.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Чтобы уход был максимально эффективным, он должен быть комплексным, а все средства должны дружить друг с другом по составу и подходить вам.
Для ежедневного очищения нельзя использовать агрессивные компоненты бесконтрольно. Это жесткие ПАВ: SLS, SLES. Именно они способны пересушить кожу.
Если жесткие ПАВ в середине состава - ок! Если в начале - лучше такое средство не использовать вовсе или использовать как глубокое очищение раз в неделю.
Тоник может содержать алкоголь. Но алкоголь алкоголю рознь. Например, бензиловый спирт - это безопасный консервант, а этиловый спирт для кожи очень нежелателен. Он раздражает кожу, снижает защитные функции, повышает чувствительность, приводит к сухости.
Иллюстративное фото (instagram.com/olgkosmetolog)
Важно понимать, что сам по себе один компонент ничего не решает. Компоненты должны работать вместе! Не только концентрация влияет на результат, порой от соседства компонентов зависит гораздо больше.
Напомним, что ранее косметолог Евгения Седина дала советы по уходу за лицом осенью.