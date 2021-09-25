Не нашкодь: косметолог розписала догляд за жирною шкірою і зробила важливе зауваження

Які засоби потрібні для догляду за жирною шкірою?

Умивалка + тонік

Денний крем для обличчя

Сироватка

Пілінг

Очищаюча маска

Зволожуюча або якась інша маска (в залежності від завдань і проблем).

Жоден засіб поодинці не вирішить ніяку проблему: жирний блиск, висипання, чутливість або інші.



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Щоб догляд був максимально ефективним, він повинен бути комплексним, а всі засоби повинні дружити один з одним за складом і підходити вам.



Для щоденного очищення не можна використовувати агресивні компоненти безконтрольно. Це жорсткі ПАР: SLS, SLES. Саме вони здатні пересушити шкіру.



Якщо жорсткі ПАР в середині складу - ок! Якщо на початку - краще такий засіб не використовувати зовсім або використовувати як глибоке очищення раз на тиждень.



Тонік може містити алкоголь. Але алкоголь буває різним. Наприклад, бензиловий спирт - це безпечний консервант, а етиловий спирт для шкіри дуже небажаний. Він подразнює шкіру, знижує захисні функції, підвищує чутливість, призводить до сухості.



Ілюстративне фото (instagram.com/olgkosmetolog)

Важливо розуміти, що сам по собі один компонент нічого не вирішують. Компоненти повинні працювати разом! Не тільки концентрація впливає на результат, часом від сусідства компонентів залежить набагато більше.