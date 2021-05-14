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После неудачного пилинга: косметолог рассказала, как быстро и легко восстановить кожу

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Пятница 14 мая 2021 10:09
После неудачного пилинга: косметолог рассказала, как быстро и легко восстановить кожу Чтобы кожа ожила (фото: pexels.com)
Автор: Татьяна Турчаникова

Неудавшиеся косметические эксперименты, вроде ожогов от пилинга, аллергии и раздражения - это сигнал кожи, что липидный барьер нуждается в помощи.

Об этом в своем Instagram рассказала косметолог и нутрициолог Яна Фокси.

Топ способов восстановить кожу после аллергии или пилинга

Сократите уход до минимума

Мягкая пенка, крем с церамидами, spf-защита на минеральных фильтрах (только по необходимости). Если кожа сухая или непроблемная, с утра можно просто умываться водой.

Умывайтесь теплой водой (не горячей и не холодной).

Не знаю, как в вашем регионе, но у нас вода - отвратительная. Поэтому для умывания я использую либо кипяченую воду, либо из бутылок (когда шикую).⠀

Откажитесь от макияжа

А если совсем не получается, то смывайте его только мягкими гидрофильными средствами и никаких горячих полотенец.

После неудачного пилинга: косметолог рассказала, как быстро и легко восстановить кожу

Любителям макияжа придется подождать (фото: pexels.com)

Исключите раздражители

Скрабы, скатки, полотенца (замените на бумажные), щетки, спонжи и иное агрессивное механическое воздействие следует исключить.

Активные средства пока уберите с полки

Ретиноиды, кислоты, витамин С и другие активы отложите до лучших времен, когда кожа восстановиться.

"Органическую" косметику тоже следует исключить

Такая косметика является одним из сильнейших аллергенов и раздражителей. Поэтому воссоединение с природой лучше оставить на потом.

Убираем масла

Масла, как представители всего органичного, в этот период тоже ни к чему.

Спирт - тоже под запретом

Он под запретом всегда, но в данном случае - особенно.

Попробуйте ниацинамид

Если нужно SOS-восстановление проблемной раздраженной кожи (а кислоты и ретиноиды приходится исключить) можно попробовать ниацинамид - он и регулирует выработку кожного сала, и снимает покраснения.

Попробуйте пантенол

Центелла азиатская, азулен, аллантоин, бисаболол - вот компоненты, которые успокаивают раздраженную кожу. Если вам хочется каких-то дополнительных средств - ищите банки с этими компонентами. Но не больше одного средства (помните про первое правило).

Раньше косметолог рассказала, как ухаживать за кожей шеи, чтобы она всегда оставалась молодой.

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