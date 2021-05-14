После неудачного пилинга: косметолог рассказала, как быстро и легко восстановить кожу
Неудавшиеся косметические эксперименты, вроде ожогов от пилинга, аллергии и раздражения - это сигнал кожи, что липидный барьер нуждается в помощи.
Об этом в своем Instagram рассказала косметолог и нутрициолог Яна Фокси.
Топ способов восстановить кожу после аллергии или пилинга
Сократите уход до минимума
Мягкая пенка, крем с церамидами, spf-защита на минеральных фильтрах (только по необходимости). Если кожа сухая или непроблемная, с утра можно просто умываться водой.
Умывайтесь теплой водой (не горячей и не холодной).
Не знаю, как в вашем регионе, но у нас вода - отвратительная. Поэтому для умывания я использую либо кипяченую воду, либо из бутылок (когда шикую).⠀
Откажитесь от макияжа
А если совсем не получается, то смывайте его только мягкими гидрофильными средствами и никаких горячих полотенец.
Любителям макияжа придется подождать (фото: pexels.com)
Исключите раздражители
Скрабы, скатки, полотенца (замените на бумажные), щетки, спонжи и иное агрессивное механическое воздействие следует исключить.
Активные средства пока уберите с полки
Ретиноиды, кислоты, витамин С и другие активы отложите до лучших времен, когда кожа восстановиться.
"Органическую" косметику тоже следует исключить
Такая косметика является одним из сильнейших аллергенов и раздражителей. Поэтому воссоединение с природой лучше оставить на потом.
Убираем масла
Масла, как представители всего органичного, в этот период тоже ни к чему.
Спирт - тоже под запретом
Он под запретом всегда, но в данном случае - особенно.
Попробуйте ниацинамид
Если нужно SOS-восстановление проблемной раздраженной кожи (а кислоты и ретиноиды приходится исключить) можно попробовать ниацинамид - он и регулирует выработку кожного сала, и снимает покраснения.
Попробуйте пантенол
Центелла азиатская, азулен, аллантоин, бисаболол - вот компоненты, которые успокаивают раздраженную кожу. Если вам хочется каких-то дополнительных средств - ищите банки с этими компонентами. Но не больше одного средства (помните про первое правило).
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