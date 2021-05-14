Після невдалого пілінгу: косметолог розповіла, як швидко і легко відновити шкіру

Невдалі косметичні експерименти, на зразок опіків від пілінгу, алергії і роздратування - це сигнал шкіри, що ліпідний бар'єр потребує допомоги.

Про це у своєму Instagram розповіла косметолог і Ннутриціолог Яна Фоксі.

Скоротіть догляд до мінімуму

М'яка пінка, крем з церамідами, spf-захист на мінеральних фільтрах (тільки за потребою). Якщо шкіра суха або непроблемна, з ранку можна просто вмиватися водою.

Вмивайтеся теплою водою (не гарячою і не холодною).

Не знаю, як у вашому регіоні, але у нас вода - огидна. Тому для вмивання я використовую або кип'ячену воду, або з пляшок (коли шикую).⠀

Відмовтеся від макіяжу

А якщо зовсім не виходить, то змивайте його тільки м'якими гідрофільними засобами і ніяких гарячих рушників.

Любителям макіяжу доведеться почекати (фото: pexels.com)

Виключіть подразники

Скраби, скатки, рушники (замініть на паперові), щітки, спонжі і інший агресивний механічний вплив слід виключити.

Активні засоби поки приберіть з полиці

Ретиноїди, кислоти, вітамін С та інші активи відкладіть до кращих часів, коли шкіра відновитися.

"Органічну" косметику теж слід виключити

Така косметика є одним з найсильніших алергенів і подразників. Тому возз'єднання з природою краще залишити на потім.

Прибираємо масла

Масла, як представники всього органічного, в цей період теж ні до чого.

Спирт - теж під забороною

Він під забороною завжди, але в даному випадку - особливо.

Спробуйте ніацинамід

Якщо потрібно SOS-відновлення проблемної роздратованої шкіри (а кислоти і ретиноїди доводиться виключити) можна спробувати ніацинамід - він і регулює вироблення шкірного сала, і знімає почервоніння.

Спробуйте пантенол

Центелла азіатська, азулен, алантоїн, бісаболол - ось компоненти, які заспокоюють роздратовану шкіру. Якщо вам хочеться якихось додаткових коштів-шукайте банки з цими компонентами. Але не більше одного засобу (пам'ятайте про перше правило).