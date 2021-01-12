Неувядающая красота: топ-12 полезных привычек по уходу за кожей от косметолога

В любом возрасте стоит не забывать правильно ухаживать за своим лицом. Для этого достаточно начать следовать 12 полезным несложным правилам и вскоре вы заметите, как в лучшую сторону изменится состояние вашего лица.

Косметолог Ольга Петрунина поделилась полезным списком привычек, которым стоит следовать на регулярной основе, и кожа скажет вам "спасибо".



Топ-12 полезных ритуалов по уходу за кожей:

1.Смывать любой макияж перед сном!



2.Каждое утро и вечер очищать лицо очищающим средством, а после – протирать его лосьоном.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

3.Для области вокруг глаз - использовать специальный крем.



4.Наносить крем для лица даже в те дни, когда находитесь дома и когда кожу не сушит.



5.Никаких скрабов, вместо них энзимный пилинг (зимой - кислотный).



6.Никаких масел для лица. Любых, никогда.



7.Маски 2 раза в неделю.



8.Сыворотка! Добавьте ее в уход, и вы сразу оцените результат.





Иллюстративное фото (www.pexels.com)

9.Не забывать про губы и регулярно увлажнять их кремом и защищать от мороза гигиенической помадой.



10.Носить солнцезащитные очки даже зимой (если на улице солнечно).



11.Уход за шей: можно использовать как специальный уход, так и основной для лица.



12.И,конечно, не забывать про ручки. Увлажняйте и защищайте кожу рук, ведь они быстрее всего выдают наш возраст.

Напомним, что ранее косметолог Татьяна Моторина рассказала об особенностях тонального крема.

К слову, косметолог Лейла Роз пояснила, как избежать сухости кожи лица зимой.