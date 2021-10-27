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Сложно быть Рапунцель: трихолог научила ухаживать за плотными и густыми волосами

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Среда 27 октября 2021 08:38
Сложно быть Рапунцель: трихолог научила ухаживать за плотными и густыми волосами Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Как же часто сравнивают волосы с лошадиной гривой. Почему-то считают, что если волосы, как грива лошади, это значит, что они идеальные. Всем так же знакомы средства по уходу за волосами под названием "Лошадиная грива". Отличный маркетинговый ход.

Так что завидовать лошадиной гриве не стоит нечему. Но если у вас толстые плотные волосы, подобно лошадиной гриве, нужно понимать, что уход за ними нужен особый. О том, как правильно это делать рассказала в Instagram трихолог Лариса Пономаренко.

Грива лошади имеет очень плотную и "дубовую " структуру. Вон взять хоть смычок - не так просто порвать натяжку, струны рвутся быстрее. Владелицы таких волос, подобных конскому хвосту или гриве, не в большом восторге. Такие волосы тяжелые, жаркие, долго сохнут, сложно поддаются окрашиваниям.

Сложно быть Рапунцель: трихолог научила ухаживать за плотными и густыми волосами

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Как правильно ухаживать за такими волосами?

Шампунь. Не используйте безсульфатные шампуни. Они плохо промывают кожу головы, особенно между густым волосами. Использование безсульфатных шампуней может привести к появлению перхоти, зуда и развитию грибковых инфекций.

Пилинг кожи головы. Он обязателен! Лучше отдать предпочтение не домашним, а профессиональным процедурам. Дома практически невозможно тщательно очистить кожу головы с очень густым волосами.

Сложно быть Рапунцель: трихолог научила ухаживать за плотными и густыми волосами

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Бальзам/маска для волос. Зависимо от типа волос (нормальные, сухие, поврежденные) обязательно нужно уходовое средство. Если волос плотный, это не значит, что он не нуждается в уходе.

Кондиционер. Заключительный этап мытья волос. Отдайте предпочтение смягчающему кондиционеру. Чем плотнее волос, тем больше ему нужно эластичности. И не стоит думать, что такие волосы не ломаются. Очень даже ломаются.

Напомним, что ранее косметолог Ольга Петрунина рассказала, чем баловать кожу лица в холодное время года.

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косметология Уход за волосами
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