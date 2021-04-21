Нутрициолог назвала женский витамин, помогающий продлить молодость⠀

Мечта найти тот самый элексир молодости, молодильные яблочки и подобные мифические преображатели преследует женщин с давних времен. А пока такие изобретения не появились, остается прибегать к помощи того, что имеется в наличии, и начинать нужно с питания. Так, нутрициолог Юлия Макаренкова назвала витамин молодости, который следует включить в рацион для отстрочки старости и сохранения естественной красоты.
На личной странице в Instagram она расказала о целебной силе витамина Е.
Главный антиоксидант для клеточных мембран - витамин Е. При взаимодействии с радикалами он работает как очень клейкая лента, которая легко собирает все типы радикалов. Затем превращает их в безопасные соединения.
Молекула витамина Е очень подвижна (спирт с длинным хвостом) и одновременно укреплять и мембрану, и захватывать радикалы. Легко взаимодействует с другими антиоксидантами.
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При этом у Витамина Е есть свой личный антиоксидант - Витамин С. Он помогает сохранить работу Витамина Е в течение длительного времени. Поэтому их часто рекомендуется применять совместно.
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Витамин Е - активатор белкового синтеза в мышцах, коже. Как кофактор, принимает участие в продукции коллагена, эластина. При беременности важен для формирования плаценты.
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Незаменимый помощник для текучести крови. Снижает вязкость крови и может связать плохой холестерин, выводя его в печень и кишечник.
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Помогает укрепить сосудистые стенок и защитить их от повреждений. Участвует в формировании эритроцитов.
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Активатор репродуктивной функции организма. Регулирует баланс половых гормонов как и для мужчин так и для женщин.
Миф, что мужчинам витамин Е не нужен! Вместе с каротиноидами Витамин Е улучает здоровье простаты.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Для женщин витамин Е рекомендован во вторую фазу цикла, т.к. влияет на продукцию прогестерона.
Что же все-таки важно для нашей молодости?
Жиры. Холестерол и производные жиров - это основа для наших половых гормонов. Не нужно бояться холестерина в яичных желтках, тк он не откладывается в сосудах напрямую из жиров. Механизм совсем другой.
Специалист не рекомендует пить этот витамин без анализов, но важность В9 для синтеза прогестерона сложно переоценить.
Напомним, что ранее диетолог Татьяна Дик рассказала об оптимальном темпе похудения и его критериях.