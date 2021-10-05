Найти источник проблемы: топ-7 причин высыпаний на лице

Около 80% подростков и всего 20% взрослых людей имеют проблемы с кожными высыпаниями. Для начала нужно выявить причину, а уж затем не лечить, а убирать источник проблемы.

Топ-7 причин прыщей на лице:

1. Гормональная система и ее изменения (пубертатный период, определенные фазы цикла, беременность). На первом месте во многих случаях следует сдать анализы.



2. Заболевания ЖКТ: как правило к этому приводит неправильное питание. Сахар, дрожжевая выпечка из белой муки- первые враги.



3. Неправильный уход. Все знают, но не все используют очистку кожи утром и вечером + неправильно подбирают средства по типу кожи и составу.



Иллюстративное фото (pexels.com)

4. Кожные повреждения, сопровождающиеся воспалением. Начиная с того, что прыщи давить нельзя, помним?



5. Бактерии (Propionibacterium acnes или Malassezia), которые провоцируют возникновение воспалительных очагов. Кто тут любитель лицо руками трогать + очищающими средствами не пользоваться?



6. Утолщение рогового слоя эпидермиса (гиперкератоз). Различные виды, множество причин. От сахарного диабета до авитаминоза.



7. Стресс. Всем известный гормон стресса - кортизол, вырабатываемый надпочечниками во время эмоционального потрясения, активирует работу сальных желез. Совет: обратите внимание на себя, а не пытайтесь жить во благо остальных.



Иллюстративное фото (pexels.com)

Можно еще добавить в список наследственность, различные заболевания и тд, но чаще всего это 2 причины: питание и уход.